Пожилые мужчины с избыточным весом имеют аномальные сперматозоиды

«Старение может приводить к сочетанию умеренных молекулярных изменений, которые повышают чувствительность яичка к дополнительной дисрегуляции, при этом выраженная дисрегуляция возникает, когда старение сочетается с дополнительными факторами, такими как ожирение», — говорит соавтор Брэдли Кэрнс из Медицинской школы Университета Юты.

Несмотря на то, что хорошо известно, что у пожилых мужчин ухудшается репродуктивное здоровье, старение яичек остается плохо изученным на молекулярном и геномном уровне. Более того, неясно, влияют ли на это снижение образ жизни или факторы окружающей среды.Чтобы заполнить этот пробел, Кэрнс и соавтор исследования Цзинтао Гуо, также из Медицинской школы Университета Юты, использовали секвенирование одноклеточной РНК для профилирования более 44 000 клеток, полученных при вскрытии образцов яичек четырех молодых и восьми пожилых мужчин. Старшие доноры были проверены на наличие потомства в молодом возрасте, чтобы обеспечить фертильность в раннем взрослом возрасте.Молодые образцы группировались вместе и не демонстрировали молекулярных признаков старения или нарушенной способности производить сперматозоиды. Удивительно, но более старые образцы показали лишь скромные возрастные изменения в стволовых клетках, которые дают начало зрелым сперматозоидам, но были четко разделены на две отдельные группы.Первая группа продемонстрировала сохранную способность производить сперматозоиды со слабыми молекулярными признаками, которые отличали их от молодых образцов. Напротив, вторая группа показала очень ограниченную способность к развитию сперматозоидов.Примечательно, что ИМТ стал критическим фактором среди пожилых людей.«Наше исследование выявляет потенциальные биомаркеры для диагностики старения яичек и направления потенциального лечения связанной со старением бесплодия», — говорит Гуо. «Он также служит базовым набором данных для научного сообщества для изучения того, как человеческие яички и фертильность реагируют на старение».Ранее Медикфорум писал о ночной потливости.