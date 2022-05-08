Рак яичка: высокий рост может увеличить риск
Врач Джас Калси, уролог-консультант и эксперт по мужской фертильности в больнице Кромвель, сказал, что рак яичка обычно поражает мужчин в возрасте от 15 до 49 лет.
Рак яичек необычен по сравнению с другими видами рака, потому что он, как правило, поражает молодых мужчин.
«Хотя в целом это относительно редко, рак яичка является наиболее распространенным типом рака, поражающим мужчин в возрасте от 15 до 49 лет. По неясным причинам белые мужчины имеют более высокий риск развития рака яичек, чем мужчины из других этнических групп».
Г-н Джас Калси сказал, что «очень высокий рост» является фактором риска развития рака яичек.
Действительно, Американское онкологическое общество говорит:
«Несколько исследований показали, что высокие мужчины имеют несколько более высокий риск рака яичек».
Действительно, Cancer Research UK сообщает, что есть доказательства того, что мужчины, которые выше среднего, имеют повышенный риск рака яичек, а мужчины, которые ниже среднего, имеют меньший риск.
«Ваш риск развития рака яичек зависит от многих различных факторов, в том числе от того, курите ли вы, ведете ли вы здоровый образ жизни, имеете семейный анамнез рака и факторы окружающей среды».
Другие факторы риска включают неопустившееся яичко в прошлом или настоящем, рак яичка ранее или сильный семейный анамнез.
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Джас Калси
Здоровье
Врач, уролог-консультант и эксперт по мужской фертильности в больнице Кромвель.
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