Рак яичка: высокий рост может увеличить риск

«Хотя в целом это относительно редко, рак яичка является наиболее распространенным типом рака, поражающим мужчин в возрасте от 15 до 49 лет. По неясным причинам белые мужчины имеют более высокий риск развития рака яичек, чем мужчины из других этнических групп».

«Несколько исследований показали, что высокие мужчины имеют несколько более высокий риск рака яичек».

«Ваш риск развития рака яичек зависит от многих различных факторов, в том числе от того, курите ли вы, ведете ли вы здоровый образ жизни, имеете семейный анамнез рака и факторы окружающей среды».