Особенности питания при панкреатите: рекомендации доктора

«Для профилактики нужно исключить на несколько дней кондитерские изделия, выпечку, сдобу, хлебо-булочные изделия, сладости, фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи, грибы, сырые овощи, зелень, пшеничную, пшённую, ячневую, кукурузную крупы, соусы, чеснок, имбирь, мелкие морепродукты и ракообразные. Если улучшения не произошло, нужно отказаться от перечисленного на месяц», — говорит эксперт.

Вялотекущий панкреатит часто сопровождается вздутием живота, газообразованием и нестабильным стулом.Острый панкреатит отличается ярко-выраженными болями с повышением температуры, распиранием живота, могут быть поносы, тошнота. Врач отмечает, что совсем ничего не есть при обострении панкреатита нельзя. Но важно придерживаться диеты.Количество пищи в один прием — размером с ваш кулак. Пища должна быть не горячей и не холодной — теплой. Это касается и жидкостей. Всю еду нужно тщательно пережевывать.Итак, что можно. Некрепкие бульоны из птицы, чай черный или травяной, нежирное мясо птицы и рыбу, макаронные изделия только днем, домашний йогурт, нежирный творог, несоленый белый сыр, крупы на воде, овощи (кроме корнеплодов) после тепловой обработки.