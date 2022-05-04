Терапевт перечислила принципы питания при аллергии и кожных заболеваниях

«Важно соблюдать питьевой режим. Кратность приёма пищи 3-4 раза в день. Обязательно следить за стулом. Употреблять можно практически всё: мясо, кисло-молочные продукты, крупы, макаронные изделия, овощи, фрукты, ягоды, сахар. Но в любом случае каждый продукт подробно обговаривается с врачом на приёме, потому что есть свои особенности у продуктов и, к тому же — индивидуальная непереносимость», — говорит врач.⠀

Не секрет, что лечение аллергии нужно начинать с кишечника, питание в этом случае имеет огромное значение.Исключить при аллергии нужно экзотические фрукты и ягоды (авокадо, кокос, банан, ананас, папайя, манго, маракуя), цитрусовые, яйца, сдобу и кондитерские изделия.Также убираем мед, халву, шоколад, щербет, варенье. От мороженного, желтых и плавленых сыров, сливок также отказываемся.Колбасные изделия, сосиски и сардельки (все мясо производственной переработки) на время вычеркиваем из своего рациона. Продукты, содержащие глютен и лактозу, также исключаем.Отказаться придется и от газированных напитков, особенно сладких. Осторожно с овощами и фруктами красного и оранжевого цвета. Аккуратно с грибами, консервами, копченостями.