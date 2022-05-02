Вздутие живота и «расстроенный» кишечник: женщины страдают чаще
Примерно каждая вторая женщина страдает от вздутия живота и других проблем с кишечником, не зная причин этого недомогания.
Согласно недавнему шведскому исследованию Гетеборгского университета, почти каждая вторая женщина регулярно жалуется на желудочно-кишечный тракт: представительниц слабого пола мучают изжога, боль, чувство переполнения живота и его вздутие, запор или диарея. По словам гастроэнтеролога, профессор Мартина Сторра, женщины страдают от «расстроенного» кишечника в два-три раза чаще, чем мужчины, и причинами этого может быть ряд факторов. В частности, на такую склонность влияют гормоны, генетки, желудочно-кишечные инфекции, использование антибиотиков, воспалительные процессы в кишечнике.
Подверженность женщин стрессу также обусловливает их слабое кишечное здоровье. Стрессовые гормоны негативно влияют на работу мозга, нарушают функционирование оси «кишечник-мозг». В результате органы пищеварения приобретают повышенную чувствительность и реагируют на малейшие раздражения, которых здоровые люди даже не ощущают.
Специалисты советуют женщинам с возрастом тщательнее выстраивать свое питание. Особенно важным становится то, в какой обстановке употребляется пища, насколько тщательно пережевывается. В целом рацион должен быть достаточно легким, с низким содержанием жиров.
Также необходимо получать достаточное количество клетчатки: для женщин их суперполезными источниками являются овес, семена льна.
С другой стороны, острые приправы, алкоголь, кофе, газированные напитки, сахар и подсластители – все это необходимо строго контролировать.
Кроме того, оздоровлению пищеварения способствует физическая активность, упражнения – в частности, езда на велосипеде, быстрая ходьба: они эффективно стимулируют перистальтику кишечника.
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