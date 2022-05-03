Опасность грибковых инфекций: убивают больше людей, чем рак и ковид
Когда человека лечат от рака, его иммунная система становится скомпрометированной, и впоследствии его организм в меньшей степени способен защищаться от инфекций. Это оставляет их открытыми для инфекций, которые для здорового человека были бы просто серьезными, но для людей с ослабленным иммунитетом становятся смертельными.
Теперь врачи предупреждают NHS и другие системы здравоохранения, чтобы они более серьезно относились к грибковым инфекциям. Во всем мире зарегистрировано более 150 миллионов случаев тяжелых грибковых инфекций с более чем полутора миллионами летальных исходов.
Несмотря на большое количество, угроза для гражданского населения и пациентов была признана только в 2021 году, когда был создан консорциум из 29 стран для борьбы с различными видами микробной резистентности.
Содиректор Центра медицинской микологии Медицинского исследовательского совета Эксетерского университета профессор Адилия Уоррис:
«Грибковые инфекции очень серьезны, но я думаю, что одна из причин, по которой они не находятся в центре внимания людей, заключается в том, что они часто возникают как осложнение поверх другого заболевания. Все знают, насколько ужасен рак, но люди часто не осознают, что больные раком также подвержены очень высокому риску развития грибковых инфекций, и они являются важным фактором многих смертей от рака».
Помимо рака, грибковые инфекции также поражают людей, страдающих другими заболеваниями, такими как COVID-19.
Недавнее исследование показало, что примерно каждый шестой человек, поступивший в реанимацию с COVID-19, имеет инвазивные грибковые инфекции. Однако помимо стафилококка существует множество грибковых инфекций, которые могут обойти даже самую сильную иммунную систему.
Эти грибы могут вызывать такие состояния, как молочница и другие более серьезные заболевания, поражающие сердце, мозг, кровь и другие внутренние органы.
Одним из примеров этого типа грибов является Candida.
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Адилия Уоррис
Здоровье
Содиректор Центра медицинской микологии Медицинского исследовательского совета Эксетерского университета, профессор.
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