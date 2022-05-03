Опасность грибковых инфекций: убивают больше людей, чем рак и ковид

«Грибковые инфекции очень серьезны, но я думаю, что одна из причин, по которой они не находятся в центре внимания людей, заключается в том, что они часто возникают как осложнение поверх другого заболевания. Все знают, насколько ужасен рак, но люди часто не осознают, что больные раком также подвержены очень высокому риску развития грибковых инфекций, и они являются важным фактором многих смертей от рака».



