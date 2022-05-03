Высокий уровень холестерина: употребление бобовых в рационе значительно снижает уровень ЛПНП



Доказано, что бобовые и зернобобовые, в том числе печеная фасоль, фасоль, нут, чечевица и горох, помогают снизить уровень холестерина. Зернобобовые богаты растительным белком и клетчаткой и снижают уровень холестерина в крови несколькими способами. Растворимые и нерастворимые волокна помогают снизить всасывание холестерина в кишечнике, а также способствуют росту полезных кишечных бактерий в толстой кишке.

"Диетические бобовые (фасоль, нут, чечевица и горох) — это продукты, которым уделяется особое внимание из-за их способности снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний», — отмечается в исследовании. Потребление диетических бобовых было связано со снижением сердечно-сосудистых заболеваний в большом обсервационном исследовании и с улучшением уровня холестерина ЛПНП в небольших испытаниях", - говорят в Клинике Майо.