Высокий уровень холестерина: употребление бобовых в рационе значительно снижает уровень ЛПНП

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Высокий уровень холестерина: употребление бобовых в рационе значительно снижает уровень ЛПНП

Высокий уровень холестерина — это когда в крови слишком много жирного вещества, называемого холестерином. В основном это вызвано употреблением жирной пищи, недостаточной физической нагрузкой, избыточным весом, курением и употреблением алкоголя. Он также может работать в семьях. К счастью, несколько простых изменений в вашем рационе могут помочь значительно снизить его уровень.

Бобовые — это группа растительных продуктов, в которую входят фасоль, горох и чечевица. Они содержат много клетчатки, минералов и белка.

Исследования показали, что, заменив некоторые продукты из очищенного зерна и переработанного мяса в своем рационе бобовыми, вы можете снизить риск сердечных заболеваний. Другие исследования связывают бобовые с потерей веса — даже при диетах, не ограничивающих калории.

Доказано, что бобовые и зернобобовые, в том числе печеная фасоль, фасоль, нут, чечевица и горох, помогают снизить уровень холестерина. Зернобобовые богаты растительным белком и клетчаткой и снижают уровень холестерина в крови несколькими способами. Растворимые и нерастворимые волокна помогают снизить всасывание холестерина в кишечнике, а также способствуют росту полезных кишечных бактерий в толстой кишке.

В исследовании изучалось влияние диетического питания на установленные терапевтические целевые липиды для снижения сердечно-сосудистого риска. Было выявлено 26 случайных контрольных испытаний, которые удовлетворяли критериям включения. В исследовании приняли участие 1037 человек с нормальным или повышенным уровнем холестерина.

"Диетические бобовые (фасоль, нут, чечевица и горох) — это продукты, которым уделяется особое внимание из-за их способности снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний», — отмечается в исследовании. Потребление диетических бобовых было связано со снижением сердечно-сосудистых заболеваний в большом обсервационном исследовании и с улучшением уровня холестерина ЛПНП в небольших испытаниях", - говорят в Клинике Майо.

Ранее Медикфорум писал о вредном сочетании продуктов.

Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

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