Боль в суставах: 3 главные причины боли в суставах, с которыми можно что-то сделать — врач
Проблемы с суставами являются распространенной проблемой, но многие люди ошибочно обвиняют их в причинах, показал новый опрос.
Опрос показал, что более трети (35 процентов) ошибочно винят в болях и болях употребление нездоровой пищи, а пятая часть (19 процентов) ошибочно указывает на пристрастие к сладкому как на причину. Примерно каждый десятый говорит, что боль в суставах связана с употреблением кофе или ношением слишком тесной одежды — факторов, которые вряд ли могут быть причиной.
Врач общей практики и советник специалистов по боли Deep Relief, доктор Гилл Дженкинс, готов прояснить часть этой путаницы. Хорошая новость заключается в том, что многие причины болей в суставах можно устранить.
Доктор Дженкинс объяснил:
«Главные причины болей в суставах — с которыми мы можем что-то сделать — это избыточный вес, малоподвижный образ жизни или плохая осанка. Ношение неудобной обуви тоже не помогает, но некоторые представления людей о здоровье суставов определенно не соответствуют действительности».
Доктор добавил, что нездоровая пища и сахар не рекомендуются для здорового питания, но не влияют напрямую на здоровье суставов, за исключением, возможно, увеличения веса. Что касается кофе и тесной одежды, то это безвредно».
Как помогают упражнения?
По данным Harvard Health, «ограничение ваших движений может ослабить мышцы, усугубить проблемы с суставами и повлиять на вашу осанку, вызвав каскад дальнейших проблем».
Хотя обезболивающие и холодные или горячие компрессы могут дать быстрое облегчение, подобные исправления носят временный характер. Вот почему он рекомендует «правильный набор» упражнений, чтобы укротить боль в лодыжке, колене, бедре или плече.
Ранее Медикфорум писал о продуктах, которые плохо сочетаются между собой.
Гилл Дженкинс
Здоровье
Врач общей практики и советник специалистов по боли Deep Relief.
Оставить комментарий