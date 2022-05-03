Боль в суставах: 3 главные причины боли в суставах, с которыми можно что-то сделать — врач

«Главные причины болей в суставах — с которыми мы можем что-то сделать — это избыточный вес, малоподвижный образ жизни или плохая осанка. Ношение неудобной обуви тоже не помогает, но некоторые представления людей о здоровье суставов определенно не соответствуют действительности».

Как помогают упражнения?