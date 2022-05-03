Инсульт: вероятным признаком является затрудненное глотание – другие необычные симптомы, о которых следует знать

«Ваш инсульт может вызвать расстройство глотания, называемое дисфагией. Если его не выявить и не лечить, это может привести к плохому питанию, пневмонии и инвалидности. Аспирация является общей проблемой для людей с дисфагией. Это происходит, когда что-то, что вы проглотили, попадает в дыхательные пути и легкие».

«Если у вас было диагностировано состояние, которое, как известно, увеличивает риск инсульта, обеспечение надлежащего контроля этого состояния также важно для предотвращения инсультов».