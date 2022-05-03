Инсульт: вероятным признаком является затрудненное глотание – другие необычные симптомы, о которых следует знать
Одним из возможных признаков инсульта является затрудненное глотание, медицинский термин для которого — дисфагия.
Ассоциация инсульта говорит:
«Ваш инсульт может вызвать расстройство глотания, называемое дисфагией. Если его не выявить и не лечить, это может привести к плохому питанию, пневмонии и инвалидности. Аспирация является общей проблемой для людей с дисфагией. Это происходит, когда что-то, что вы проглотили, попадает в дыхательные пути и легкие».
Признаки также могут возникать на руках — «человек может быть не в состоянии поднять обе руки и удерживать их там из-за слабости или онемения в одной руке», — говорится в сообщении NHS.
Их речь может быть невнятной или искаженной, «или человек вообще не может говорить, несмотря на то, что выглядит бодрствующим», и «у него также могут быть проблемы с пониманием того, что вы ему говорите».
«Если у вас было диагностировано состояние, которое, как известно, увеличивает риск инсульта, обеспечение надлежащего контроля этого состояния также важно для предотвращения инсультов».
Другие возможные признаки включают в себя трудности с пониманием того, что говорят другие, проблемы с равновесием и координацией, внезапную и очень сильную головную боль, приводящую к слепящей боли, не похожей ни на что ранее испытанное, или к потере сознания.
Лучший способ предотвратить инсульт — это придерживаться здоровой диеты, регулярно заниматься спортом, избегать курения и чрезмерного употребления алкоголя.
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Stroke Association
Здоровье
Ассоциация по борьбе с инсультом является благотворительной организацией в Соединенном Королевстве. Он направлен на предотвращение инсульта и поддержку всех, кого коснулся инсульт, финансируя исследования и проводя кампании за права людей, переживших инсульт.
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