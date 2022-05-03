Дефицит витамина B12 может прогрессировать до мегалобластной анемии - симптомы
Дефицит витамина B12 может привести к различным проблемам со здоровьем, если его не лечить, включая неврологические проблемы и мегалобластную анемию. К счастью, выявление недостатка на ранней стадии может помочь избежать дальнейших проблем. По словам эксперта, вот предупреждающие знаки, которые помогут вам определить прогресс виновника.
«Нет никаких сомнений в том, что вы слышали о постоянно развивающейся концепции добавок, когда бесконечные влиятельные лица бомбардируют вас рекламой витаминов и добавок», — сказал доктор Иоаннис Лиакас, медицинский директор Vie Aesthetics.
Но как узнать, нужны ли они вам? Эксперт поделился советами, которые помогут определить дефицит витамина B12, и продуктами, которые могут помочь пополнить запасы.
Как и многие другие витамины, B12 не может синтезироваться естественным путем в вашем организме. В то время как большинство людей получают достаточное количество этого витамина из своего рациона , витамин B12 не содержится в большом количестве в обычных пищевых продуктах, таких как фрукты, овощи и зерновые.
Доктор Лиакас сказал:
«Дефицит витамина B12 может привести к нарушению работы нервной системы и системы кровообращения. Дефицит витамина B12 может привести к мегалобластной анемии, состоянию, при котором костный мозг вырабатывает большие эритроциты неправильной формы, которые не функционируют должным образом».
Когда вы страдаете от недостатка фолиевой кислоты или витамина B12, это может повлиять на способность вашего организма производить полностью функционирующие эритроциты.
Эксперт рекомендовал обратить внимание на эти проблемы, чтобы помочь вам обнаружить недостаток:
- Усталость
- Слабость
- Потеря аппетита
- Потеря веса
- Онемение и покалывание в руках и ногах
- Проблемы с балансом
- Плохая память
- Болезненность рта или языка
- Язвы во рту
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Иоаннис Лиакас
Здоровье
Врач, медицинский директор Vie Aesthetics.
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