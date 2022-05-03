Дефицит витамина B12 может прогрессировать до мегалобластной анемии - симптомы

«Нет никаких сомнений в том, что вы слышали о постоянно развивающейся концепции добавок, когда бесконечные влиятельные лица бомбардируют вас рекламой витаминов и добавок», — сказал доктор Иоаннис Лиакас, медицинский директор Vie Aesthetics.

«Дефицит витамина B12 может привести к нарушению работы нервной системы и системы кровообращения. Дефицит витамина B12 может привести к мегалобластной анемии, состоянию, при котором костный мозг вырабатывает большие эритроциты неправильной формы, которые не функционируют должным образом».

Усталость

Слабость

Потеря аппетита

Потеря веса

Онемение и покалывание в руках и ногах

Проблемы с балансом

Плохая память

Болезненность рта или языка

Язвы во рту