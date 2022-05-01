Врач Мартин назвала продукты, которые связаны «снижением риска развития рака»
Рак кишечника - четвертый по распространенности рак, диагностированный по всей стране. Однако, по словам эксперта, увеличение потребления определенных «красочных» продуктов может помочь снизить личный риск.
Врач Рози Мартин объяснила, что, хотя существует ряд факторов, которые могут увеличить риск развития рака у человека, многие из них связаны с факторами образа жизни.
«Мы знаем, что 54 процента случаев колоректального рака в Великобритании можно предотвратить, изменив диету и образ жизни».
По оценкам Cancer Research UK, более половины всех случаев рака толстой кишки можно предотвратить с помощью здорового питания и образа жизни.
В 2018 году Всемирный фонд исследования рака (WCRF) заявил, что потребление красного мяса «вероятно, является причиной колоректального рака».
Мартин отметила, что среди факторов образа жизни, которые могут увеличить риск рака кишечника, «плохое питание» является ведущим фактором, наряду с употреблением алкоголя, курением и «сидячим образом жизни».
По словам Мартин, большинство людей «не достигают рекомендуемой нормы потребления клетчатки в 30 граммов» в день, что подвергает их «повышенному риску заболеваний».
«Вы не можете контролировать некоторые факторы, например, свой возраст или семейную историю, но некоторые из них вы можете. Стоит обратить внимание на те, которые вы можете изменить, поскольку более половины всех случаев рака кишечника можно предотвратить с помощью нашего образа жизни».
Одна из самых важных вещей, которые мы все можем сделать, чтобы снизить риск заболеть раком кишечника, — это выбирать больше цельных растительных продуктов, таких как фрукты, овощи, бобы, чечевица, орехи и семена. А из фруктов и овощей, которые вы едите, обеспечение большого количества цвета на тарелке может иметь чрезвычайно полезные результаты.
Ранее Медикфорум писал о выпадении волос у женщин.
Рози Мартин
Здоровье
Член группы специалистов в области здравоохранения, работает в NHS в Девоне диетологом широкого профиля в самых разных областях, от онкологии до глютеновой болезни.
Оставить комментарий