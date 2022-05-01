Врач Мартин назвала продукты, которые связаны «снижением риска развития рака»

«Мы знаем, что 54 процента случаев колоректального рака в Великобритании можно предотвратить, изменив диету и образ жизни».

«Вы не можете контролировать некоторые факторы, например, свой возраст или семейную историю, но некоторые из них вы можете. Стоит обратить внимание на те, которые вы можете изменить, поскольку более половины всех случаев рака кишечника можно предотвратить с помощью нашего образа жизни».