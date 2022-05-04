Симптомы рака: кашель с кровью может быть серьезным предупредительным признаком
В медицине это называется кровохарканьем, если у вас в настоящее время нет бронхита, это может быть признаком опухоли, растущей в легких.
Кровохарканье может быть скудным, не угрожающим жизни или опасным для жизни. Эти категории показывают, сколько крови выкашливается в течение 24 часов.
Самое страшное, когда вы кашляете от 100 мл до более 600 мл крови в течение одного дня; это эквивалентно пинте. Считается «неопасным для жизни», когда вы можете выпить около чашки крови. Затем появляется скудное или «легкое кровохарканье», когда вы откашливаете меньше столовой ложки.
Рак легких может быть одной из основных причин кашля с кровью, но также может быть бронхит, повреждение дыхательных путей из-за муковисцидоза, пневмония, туберкулез и хроническая обструктивная болезнь легких.
Национальная служба здравоохранения заявила, что независимо от того, что вы считаете основной причиной, «важно проверить ее как можно скорее».
Если вы откашляли несколько небольших пятнышек, пятнышек или прожилок крови, NHS рекомендует вам «обратиться за неотложной помощью к врачу общей практики».
Если, однако, вы кашляете намного больше, чем несколько пятен или прожилок крови, «немедленно обратитесь в отделение неотложной помощи».
Рак легких
Рак легких может привести к непрекращающемуся кашлю или к кашлю, который у вас был в течение длительного времени, его звук изменился или он начал болеть. Вы можете задыхаться, делая то, что раньше делали без проблем. Раковая опухоль также может вызывать боль в груди или плече.
Также рак может привести к усталости, потере аппетита и потере веса. Первым шагом к постановке диагноза является посещение врача, чтобы рассказать о своих симптомах.
Ранее Медикфорум писал о продуктах, которые помогают бороться с раком.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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