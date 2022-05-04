Лобно-височная деменция: падение, депрессия или снижение творческих способностей - это симптомы

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Лобно-височная деменция: падение, депрессия или снижение творческих способностей - это симптомы

Деменция — это общий термин для группы симптомов, связанных с угасанием мозга. Выявление ранних предупредительных признаков является ключом к адаптации вашего образа жизни и продлению качества жизни как можно дольше.

Лобная доля — большая часть головного мозга. Он простирается от передней части мозга почти на полпути к задней. Повреждение лобной доли может вызвать ряд симптомов, включая проблемы с поведением, депрессию и потерю силы в мышцах. Различные состояния могут повредить лобную долю, включая инсульт, черепно-мозговую травму и деменцию.

«Лобно-височная деменция (ЛВД), частая причина слабоумия, представляет собой группу расстройств, возникающих при потере нервных клеток в лобных и височных долях головного мозга», — говорится в сообщении John Hopkins Medicine. Сайт здоровья добавил: «Это приводит к уменьшению долей. ЛВД может влиять на поведение, личность, язык и движения».

Симптомы поражения лобных долей включают:
  • Слабость на одной стороне тела или на одной стороне лица
  • Падение
  • Неспособность решать проблемы или организовывать задачи
  • Снижение креативности
  • Нарушение суждения
  • Снижение чувства вкуса или запаха
  • Депрессия
  • Трудно контролировать эмоции
  • Изменения в поведении
  • Низкая мотивация
  • Плохая концентрация внимания, легко отвлекаться
  • Сниженный или повышенный сексуальный интерес
  • Странные сексуальные привычки
  • Импульсивное или рискованное поведение

Причины


Причина ЛВД неизвестна. Исследователи связали определенные подтипы ЛВД с мутациями в нескольких генах. У некоторых людей с ЛВД в клетках мозга есть крошечные структуры, называемые тельцами Пика. Тельца пика содержат аномальное количество или тип белка.

«Обратитесь к врачу общей практики, если вы думаете, что у вас есть ранние симптомы деменции», — говорит NHS.

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John Hopkins Medicine

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