Лобно-височная деменция: падение, депрессия или снижение творческих способностей - это симптомы
Деменция — это общий термин для группы симптомов, связанных с угасанием мозга. Выявление ранних предупредительных признаков является ключом к адаптации вашего образа жизни и продлению качества жизни как можно дольше.
Лобная доля — большая часть головного мозга. Он простирается от передней части мозга почти на полпути к задней. Повреждение лобной доли может вызвать ряд симптомов, включая проблемы с поведением, депрессию и потерю силы в мышцах. Различные состояния могут повредить лобную долю, включая инсульт, черепно-мозговую травму и деменцию.
«Лобно-височная деменция (ЛВД), частая причина слабоумия, представляет собой группу расстройств, возникающих при потере нервных клеток в лобных и височных долях головного мозга», — говорится в сообщении John Hopkins Medicine. Сайт здоровья добавил: «Это приводит к уменьшению долей. ЛВД может влиять на поведение, личность, язык и движения».
Симптомы поражения лобных долей включают:
- Слабость на одной стороне тела или на одной стороне лица
- Падение
- Неспособность решать проблемы или организовывать задачи
- Снижение креативности
- Нарушение суждения
- Снижение чувства вкуса или запаха
- Депрессия
- Трудно контролировать эмоции
- Изменения в поведении
- Низкая мотивация
- Плохая концентрация внимания, легко отвлекаться
- Сниженный или повышенный сексуальный интерес
- Странные сексуальные привычки
- Импульсивное или рискованное поведение
Причины
Причина ЛВД неизвестна. Исследователи связали определенные подтипы ЛВД с мутациями в нескольких генах. У некоторых людей с ЛВД в клетках мозга есть крошечные структуры, называемые тельцами Пика. Тельца пика содержат аномальное количество или тип белка.
«Обратитесь к врачу общей практики, если вы думаете, что у вас есть ранние симптомы деменции», — говорит NHS.
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John Hopkins Medicine
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