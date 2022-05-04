Лобно-височная деменция: падение, депрессия или снижение творческих способностей - это симптомы

«Лобно-височная деменция (ЛВД), частая причина слабоумия, представляет собой группу расстройств, возникающих при потере нервных клеток в лобных и височных долях головного мозга», — говорится в сообщении John Hopkins Medicine. Сайт здоровья добавил: «Это приводит к уменьшению долей. ЛВД может влиять на поведение, личность, язык и движения».

Слабость на одной стороне тела или на одной стороне лица

Падение

Неспособность решать проблемы или организовывать задачи

Снижение креативности

Нарушение суждения

Снижение чувства вкуса или запаха

Депрессия

Трудно контролировать эмоции

Изменения в поведении

Низкая мотивация

Плохая концентрация внимания, легко отвлекаться

Сниженный или повышенный сексуальный интерес

Странные сексуальные привычки

Импульсивное или рискованное поведение

Причины

«Обратитесь к врачу общей практики, если вы думаете, что у вас есть ранние симптомы деменции», — говорит NHS.