Ученые назвали диету, повышающую гибкость кровеносных сосудов

Ведущий автор исследования, доктор Брурия Таль из Тель-Авивского медицинского центра Сураски прокомментировала результаты: «Мы обнаружили, что изменения в потреблении определенных пищевых компонентов связаны с улучшением структуры и функционирования сосудов. Средиземноморская диета, богатая белком, овощами, орехами, с умеренным потреблением фруктов и злаков, может способствовать улучшению гибкости сосудов, косвенно защищая сердечно-сосудистую систему».

Новое исследование, представленное на Европейском конгрессе по ожирению, связывает основные питательные вещества: белок, цинк и ниацин с улучшением здоровья сердца. Улучшение метаболического и сердечно-сосудистого здоровья, наблюдаемое во время потери веса у людей с ожирением, традиционно связывают либо с самой потерей веса, либо с сопутствующими изменениями уровня глюкозы, артериального давления или жиров в крови. Влияние состава самой диеты широко не изучалось, за исключением белков, углеводов и жиров. Теперь такую работу провела международная группа ученых.В общей сложности 72 участника с метаболическим синдромом и ожирением были включены в годичную интенсивную междисциплинарную программу снижения веса. В ее рамках предлагалась индивидуальная диета и планы упражнений, а также проводились регулярные встречи с врачом и диетологом. Участников, у которых исходный ИМТ составлял более 34, попросили заполнить подробную диетическую анкету и планы упражнений за неделю до начала диеты и через год.Жесткость артериальных стенок связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и смертности, поэтому их гибкость использовалась в качестве критерия сердечно-сосудистого здоровья. Были проведены три различных измерения гибкости кровеносных сосудов. Через год ИМТ участников снизился на 9,4 %, а все три показателя гибкости кровеносных сосудов улучшились, вплоть до 47 %. Ученые обнаружили, что улучшение гибкости произошло из-за снижения потребляемых калорий, насыщенных жиров и большего потребления цинка, белка и ниацина (витамина B3).Ранее специалисты сообщили, как вегетарианская диета влияет на детей