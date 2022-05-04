Эректильная дисфункция может сигнализировать о двух опасных для жизни состояниях — признаки
Проблемы с эрекцией (импотенция) очень распространены, но многие мужчины не обращаются за медицинской помощью. Это связано с целым рядом факторов, одним из наиболее распространенных из которых является стигматизация. Однако, если вы часто испытываете эректильную дисфункцию, очень важно обратить на это внимание.
Это потому, что это может быть ранним предупреждающим признаком как сердечно-сосудистых заболеваний, так и диабета — двух потенциально опасных для жизни состояний.
Эректильная дисфункция может быть признаком состояний, влияющих как на кровоток, так и на нервную систему. Болезни сердца, высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление и диабет могут влиять на приток крови к половому члену, что, в свою очередь, вызывает эректильную дисфункцию.
Учитывая его важность, главный фармацевт Аббас Канани сказал:
«Жизненно важно следить за частотой ЭД [эректильная дисфункция], потому что это может помочь предотвратить серьезные сердечно-сосудистые проблемы».
Шансы подчеркивают важность сохранения бдительности. Выводы Британской ассоциации хирургов-урологов показывают, что 90 процентов мужчин с импотенцией имеют по крайней мере одну основную физическую причину своей проблемы — 40 процентов сердечно-сосудистых заболеваний и 33 процента диабета.
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире, ежегодно унося жизни 17,9 миллиона человек, по данным Всемирной организации здравоохранения.
Эректильная дисфункция также может указывать на неврологические состояния, такие как болезнь Паркинсона и рассеянный склероз, которые влияют на передачу нервных импульсов от мозга к половому члену. По словам г-на Канани, эрекция возникает при хорошем притоке крови непосредственно к половому члену.
«При сексуальном возбуждении из нервной системы высвобождается оксид азота. Оксид азота стимулирует выработку мессенджера, называемого цГМФ. цГМФ позволяет крови легко поступать в пенис, вызывая эрекцию».
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Аббас Канани
Здоровье
Главный фармацевт в Chemist Click.
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