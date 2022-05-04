Эректильная дисфункция может сигнализировать о двух опасных для жизни состояниях — признаки

«Жизненно важно следить за частотой ЭД [эректильная дисфункция], потому что это может помочь предотвратить серьезные сердечно-сосудистые проблемы».

«При сексуальном возбуждении из нервной системы высвобождается оксид азота. Оксид азота стимулирует выработку мессенджера, называемого цГМФ. цГМФ позволяет крови легко поступать в пенис, вызывая эрекцию».