Вредно ли терпеть при позывах к мочеиспусканию?

«Инфекция мочевого пузыря возникает, когда в мочевыводящие пути попадают бактерии. Слишком долгое откладывание посещения туалета потенциально превращает ваше тело в рассадник бактерий».

Мы с детства учимся контролировать мочевой пузырь, и часто можем перетерпевать позывы к мочеиспусканию. Но мочевой пузырь является мышцей, и как любая другая мышца, он может быть поврежден при неправильном использовании или перегрузке. Вмещает пузырь около двух чашек воды, и расширяться при увеличении ее количества он может только до известных пределов. Если слишком долго подавлять позывы к выведению влаги, повышается риск того, что тазовое дно перестанет работать должным образом. Этот орган контролирует функцию прохождения или удержания мочи, и если он не работает адекватно, это может привести к проблеме с недержанием мочи.Кроме того, долго терпеть при позывах к мочеиспусканию вредно еще и потому, что это усиливает подверженность организма инфекции мочевыводящих путей. Симптомы могут включать жжение, зуд, боль в области таза, а также острую учащенную потребность в туалете, состояние лихорадки.Еще один риск связан с повреждением органов. Мочевой пузырь связан с мочевыделительной системой, в которую входят почки. Почки создают мочу из избытка воды в кровотоке и отфильтровывают отходы. Слишком долгое сдерживание позывов к мочеиспусканию приводит к обратному забросу мочи в уретру, которая соединяет мочевой пузырь с почками, и это может привести к инфекции, серьезному повреждению почек. В частности, слишком длительное удержание мочи способствует повреждению эластичной ткани органа, которая начинает заменяться рубцовой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом была названа необычная причина тромбоза , ведущего к инсульту и инфаркту.