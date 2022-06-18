Онкология: популярное средство для волос содержит высокий уровень канцерогенных веществ

«Одним из самых ужасающих побочных эффектов выпрямления волос является вероятность сильного выпадения волос. Этот кошмар случается, когда утюжок ломает волосы от корней. К сожалению, при всех рисках, связанных с выпрямлением волос, некоторые утюжки намного хуже других. Некоторые представленные на рынке утюги содержат большое количество химического вещества, известного как формальдегид (также известный как метиленгликоль)», - говорит трихолог.

«Длительное воздействие формальдегида связано с повышенным риском развития рака».