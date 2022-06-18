Онкология: популярное средство для волос содержит высокий уровень канцерогенных веществ
Растет интерес к науке о волосах, особенно к тому, что она может рассказать о нашем здоровье. Однако это улица с двусторонним движением, поскольку даже наши привычки по уходу за волосами имеют далеко идущие последствия для здоровья.
Трихолог Олег Спиридонов рассказал в интервью МедикФорум о нескольких заболеваниях, которые могут скрывать ваши волосы, и о том, какие привычки ухода за волосами могут привести к неблагоприятным последствиям для здоровья.
По словам экспертов, некоторые опасности использования средств для выпрямления волос часто упускаются из виду, несмотря на то, что органы здравоохранения отмечают потенциальные риски рака. Воздействие формальдегида в течение более длительного периода времени и в более высоких концентрациях увеличивает риск для здоровья.
Химическое вещество, обнаруженное в большом количестве инструментов для выпрямления волос, было классифицировано как канцероген после того, как его воздействие вызвало плоскоклеточный рак носа у крыс.
У людей воздействие канцерогена увеличивало риск развития рака носоглотки даже при низких уровнях.
«Одним из самых ужасающих побочных эффектов выпрямления волос является вероятность сильного выпадения волос. Этот кошмар случается, когда утюжок ломает волосы от корней. К сожалению, при всех рисках, связанных с выпрямлением волос, некоторые утюжки намного хуже других. Некоторые представленные на рынке утюги содержат большое количество химического вещества, известного как формальдегид (также известный как метиленгликоль)», - говорит трихолог.
Эксперты отметили, что риск наиболее заметен, когда утюг полностью нагрет, так как формальдегид выделяется в виде газа, вызывая раздражение глаз, носа и горла.
«Длительное воздействие формальдегида связано с повышенным риском развития рака».
Эксперт объяснил, что люди с проблемами щитовидной железы обычно борются с изменениями внешнего вида своих волос, а также с их выпадением.
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