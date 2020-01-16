Исследование: пересадка кала оздоравливает кишечный микробиом
Ученые считают, что укрепление здоровья микробиома кишечника может быть секретом здоровья в пожилом возрасте. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, они изучили, как пересадка кала от молодых мышей к старшим стимулировала кишечный микробиом и оживила иммунную систему кишечника.
Желудок, более чем многие другие внутренние органы, может быть сильно ослаблен эффектами старения, и многие возрастные изменения в микробиоме кишечника были связаны с воспалением, слабостью и повышенной восприимчивостью к потенциально опасным для жизни кишечным расстройствам.
Проблемы кишечника в пожилом возрастеВедущий исследователь Мариса Стебегг сказала, что кишечный микробиом состоит из сотен различных бактерий, которые необходимы для оптимального здоровья. Эти кишечные бактерии играют роль в метаболической функции, функции мозга и в реакции иммунной системы на угрозы, такие как чужеродные патогены.
«Наша иммунная система постоянно взаимодействует с бактериями в желудочно-кишечном тракте», - сказала Стебегг. - «Как иммунологи, которые изучают, почему наша иммунная система не работает так же хорошо в пожилом возрасте, мы интересовались, может ли состав микробиома кишечника влиять на силу иммунного ответа кишечника».
Исследование на мышахВ этом исследовании, ученые совместно размещали молодых и старых мышей, чтобы стимулировать их естественное желание пробовать фекальные шарики других мышей, либо они непосредственно выполняли перенос фекалий от молодых к более старым мышам. Это укрепило кишечную иммунную систему у пожилых грызунов и отчасти исправило возрастное снижение функций организма.
Мишель Линтерман, один из исследователей, отметила, что "одного совместного жилья было достаточно, чтобы сделать кишечный иммунный ответ у пожилых мышей почти неотличимым от реакции их младших соседей по комнате".
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