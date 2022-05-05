Здоровье полости рта: язвы во рту могут быть признаком дефицита витаминов
От прикусывания щеки до энергичной чистки зубов — существует множество факторов, которые могут спровоцировать появление язв во рту. Тем не менее язвы также могут указывать на основные проблемы, такие как нехватка витамина B12.
Язвы во рту, считающиеся одним из основных симптомов, могут возникнуть, когда вам не хватает важнейшего витамина. Ваше тело нуждается в витамине B12 для различных задач, начиная от поддержания функции вашей центральной нервной системы и заканчивая поддержанием здоровья клеток крови. Когда вы не получаете достаточного количества этого витамина, ваше тело начинает производить аномально большие эритроциты.
В то время как многие могут получать достаточное количество витамина B12 из своего рациона, некоторые могут не усваивать его или просто получать достаточно с пищей.
Это может произойти из-за того, что вы не едите продукты, которые являются достаточным источником витамина.
По данным NHS, «хорошие» пищевые источники B12 включают:
- Мясо
- Лосось и треска
- Молоко и другие молочные продукты
- Яйца
Когда дело доходит до симптомов этого дефицита, язвы во рту — не единственный признак, который может возникнуть во рту. У вас также может возникнуть глоссит. Этот контрольный признак описывает воспаленный и красный язык, которым страдают до 25 процентов больных. Хотя ухудшение здоровья полости рта может указывать на недостаток витамина B12, существуют и другие симптомы этого дефицита.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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