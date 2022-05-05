Врач Моррисон: сладкие продукты особенно вредны ночью — вызывают «голод и бессонницу»

«Последующий всплеск инсулина приводит к снижению уровня сахара в крови позже ночью, вызывая чувство голода и бессонницу».

«Пищи и напитки с высоким содержанием кофеина, такие как кофе, чай, кола и шоколад, следует избегать в течение шести часов после отхода ко сну. Это связано с тем, что кофеин препятствует выработке мелатонина, гормона, который помогает заснуть перед сном. Продукты с высоким содержанием тирамина также могут нарушать сон, потому что эта аминокислота стимулирует выработку надпочечниками химического вещества «бей или беги», норадреналина, что приводит к повышенной умственной стимуляции и бдительности».