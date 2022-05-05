Врач Моррисон: сладкие продукты особенно вредны ночью — вызывают «голод и бессонницу»
Доктор Клэр Моррисон из MedExpress говорит, что сладкие продукты «особенно вредны ночью», а также известны своими вредными для здоровья свойствами. Она сказала, что причина, по которой они вредны для сна, заключается в том, что они вызывают внезапное, но кратковременное повышение уровня сахара в крови.
Доктор объяснил:
«Последующий всплеск инсулина приводит к снижению уровня сахара в крови позже ночью, вызывая чувство голода и бессонницу».
Вместо этого, по словам доктора, гораздо лучше есть нерафинированные углеводы, такие как банан или цельнозерновые хлопья, перед сном, так как они перевариваются более постепенно.
«Пищи и напитки с высоким содержанием кофеина, такие как кофе, чай, кола и шоколад, следует избегать в течение шести часов после отхода ко сну. Это связано с тем, что кофеин препятствует выработке мелатонина, гормона, который помогает заснуть перед сном. Продукты с высоким содержанием тирамина также могут нарушать сон, потому что эта аминокислота стимулирует выработку надпочечниками химического вещества «бей или беги», норадреналина, что приводит к повышенной умственной стимуляции и бдительности».
Доктор Клэр сказала, что продукты, богатые тирамином, включают зрелые сыры, копченую ветчину, соевый соус, тофу, дрожжевой экстракт и квашеную капусту.
Острые или кислые продукты, такие как карри и сырой лук, лучше избегать поздно вечером, потому что они раздражают слизистую оболочку желудка и увеличивают выработку желудочной кислоты. В положении лежа кислота поднимается вверх по пищеводу, что приводит к кислотному рефлюксу и нарушению ночного сна.
Sleep Foundation утверждает, что переедание может повлиять на сон, а «слишком много еды, особенно тяжелой или острой пищи, может ухудшить сон, нарушая пищеварение и повышая риск изжоги».
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Клэр Моррисон
Здоровье
Врач из MedExpress.
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