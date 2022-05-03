Диабет 2 типа: 7 фруктов, которые могут вызвать «всплески» сахара в крови

«Некоторые продукты с низким ГИ, такие как цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, бобы и чечевица, являются продуктами, которые мы должны есть как часть здоровой, сбалансированной диеты. Однако использование гликемического индекса для определения того, являются ли продукты или их сочетания полезными для здоровья, может ввести в заблуждение. Продукты с высоким ГИ не обязательно вредны для здоровья, и не все продукты с низким ГИ полезны для здоровья», - пишет Diabetes UK.

Диета действует как оплот против высокого уровня сахара в крови, замедляя скорость, с которой продукты распадаются на глюкозу в крови (сахар).Определенные фрукты могут привести к резкому повышению уровня сахара в крови, потому что они быстрее расщепляются на глюкозу.Продукты, которые быстро расщепляются до глюкозы, имеют высокий гликемический индекс (ГИ).«Необходимо соблюдать осторожность» при употреблении фруктов с высоким ГИ. Вместо этого вам следует выбирать фрукты с более низким ГИ, к которым относятсяПродукты с низким или средним ГИ расщепляются медленнее и со временем вызывают постепенное повышение уровня сахара в крови. Важно отметить, что строгое соблюдение индекса ГИ может привести к проблемам с диетой.Ранее Медикфорум писал о вредном сочетании продуктов.