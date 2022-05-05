Что работа кишечника говорит о вашем здоровье?
Совет врачей: время от времени следует заглядывать в унитаз после дефекации – форма и цвет стула могут многое говорить о здоровье
Медики советуют знать, что означают те или иные изменения в работе кишечника – это дает информацию о том, все ли хорошо в нашем организме. Вот о чем, в частности, могут говорить форма, текстура и цвет стула.
Удлиненный. Если стул продолговатой формы, выходит из организма целым и довольно мягким, это свидетельствует о хорошем здоровье.
В виде маленьких шариков. Когда стул напоминает кроличий помет, это означает, что организм нуждается в клетчатке и воде. Кишечные микробы расщепляют растворимую клетчатку и используют ее в качестве источника энергии. Также ее потребление улучшает показатели уровня сахара и холестерина в крови..
Жидкий. Диарея является признаком того, что в организм проникла инфекция, с которой иммунная система пытается быстро бороться. При таком стуле важно пить много воды, чтобы восполнить потерянную жидкость. Если через три дня он не восстановится, нужно обращаться к врачу.
Липкий. Если стул прилипает к стенкам унитаза и с трудом смывается, в вашем теле слишком много жира. Это может говорить о том, что организм не усваивает жиры должным образом. Причинами данного нарушения могут быть заболевания – например, панкреатит. Если через несколько дней ничего не изменится, обратитесь к врачу.
Цвет стула
- Коричневый. Все в порядке. Коричневая окраска является естественной, она вызывается желчью, вырабатываемой в печени.
- Желтый. Если наблюдается жирная, дурно пахнущая консистенция, в организме слишком много жира – триггером этого может быть инфекция.
- Черный. Иногда это является симптомом внутреннего кровотечения, вызванного, например, язвой.
- Очень светлый. Возможно, камнем заблокирован желчный проток – при этом также ощущаются тошнота, чувство распирания в верхней части живота
- Красный. Следует обязательно обратиться к врачу, так как это может говорить о кровотечении.
«Если вы не можете сходить в туалет более трех дней, и ваш живот становится твердым, обратитесь к врачу».
Как добиться здоровой перистальтики. Для регулярного опорожнения важно есть продукты, богатые клетчаткой, достаточно двигаться, а также пить воду. По словам специалистов, толстая кишка может оптимально транспортировать фекалии только в том случае, если получает нужное количество жидкости.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что запах и цвет мочи говорят о здоровье человека.
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