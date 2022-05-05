Что работа кишечника говорит о вашем здоровье?

Коричневый. Все в порядке. Коричневая окраска является естественной, она вызывается желчью, вырабатываемой в печени.

Желтый. Если наблюдается жирная, дурно пахнущая консистенция, в организме слишком много жира – триггером этого может быть инфекция.

Черный. Иногда это является симптомом внутреннего кровотечения, вызванного, например, язвой.

Очень светлый. Возможно, камнем заблокирован желчный проток – при этом также ощущаются тошнота, чувство распирания в верхней части живота

Красный. Следует обязательно обратиться к врачу, так как это может говорить о кровотечении.

«Если вы не можете сходить в туалет более трех дней, и ваш живот становится твердым, обратитесь к врачу».