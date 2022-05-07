Бессонница: продукт, который поможет вам уснуть
Многие факторы могут играть роль в том, насколько хорошо человек спит, включая характер его спальни и его психическое здоровье. Диета также может играть определенную роль в подготовке организма к отдыху, поскольку некоторые продукты более эффективны, чем другие.
Эксперт по сну Жасмин Ли из Eachnight говорит, что бананы могут помочь человеку хорошо выспаться.
«Бананы хорошо известны тем, что содержат калий, а также богаты магнием, витамином B6 и белком. Эти питательные вещества помогают вырабатывать гормоны сна серотонин и мелатонин, которые помогают вам заснуть».
Ли добавляет, что бананы помогают повысить уровень гормонов сна, поскольку они содержат аминокислоту триптофан, чем «помогают вырабатывать серотонин, который является нейротрансмиттером, который способствует расслаблению, замедляя передачу сообщений нервным клеткам».
Хотя бананы являются мощным источником триптофана, они наиболее известны как источник калия. По словам Ли, калий может помочь организму несколькими способами.
Один из таких способов — «помогая расслабить мышцы. Когда у вас низкий уровень калия, ваши мышцы становятся жесткими, что вызывает мышечные судороги и спазмы, нарушающие хороший ночной сон», — говорит Ли.
Кроме того, калий также помогает снизить кровяное давление, «расслабляя кровеносные сосуды и улучшая кровообращение. Потребление калия также снижает нагрузку на почки и помогает выводить лишний натрий из организма».
Еще один витамин, содержащийся в бананах, — это магний.
«Магний влияет на гипоталамус, часть мозга, которая контролирует гипофиз и надпочечники. Когда уровень магния низкий, эти железы увеличивают выработку гормонов стресса, что заставляет людей чувствовать беспокойство».
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Жасмин Ли
Здоровье
Эксперт по сну в Eachnight.
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