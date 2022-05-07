Бессонница: продукт, который поможет вам уснуть

«Бананы хорошо известны тем, что содержат калий, а также богаты магнием, витамином B6 и белком. Эти питательные вещества помогают вырабатывать гормоны сна серотонин и мелатонин, которые помогают вам заснуть».

«Магний влияет на гипоталамус, часть мозга, которая контролирует гипофиз и надпочечники. Когда уровень магния низкий, эти железы увеличивают выработку гормонов стресса, что заставляет людей чувствовать беспокойство».