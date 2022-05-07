Дефицит витамина D: может ли солнечный витамин помочь вам похудеть?



В группе, принимавшей добавки с витамином D, наблюдалось большее снижение массы тела, индекса массы тела (ИМТ) и процентного содержания жира, чем в группе плацебо.

Осенью и зимой NHS рекомендует британцам ежедневно принимать добавки с витамином D. Тем не менее, Национальное исследование диеты и питания показывает, что каждый шестой взрослый имеет низкий уровень витамина D в крови. Может ли принимать добавки круглый год? Согласно недавнему клиническому исследованию, это может принести дополнительную пользу. Исследователи провели трехмесячное клиническое испытание, которое было представлено в Frontiers in Medicine — рецензируемом медицинском журнале с открытым доступом.Было 125 участников с избыточным весом и ожирением, у которых был дефицит витамина D.Участникам прописали пероральный спрей с витамином D3 в дозе 3000 МЕ/сут или плацебо вместе с диетой с ограничением калорий.Программа диеты предусматривала потребление на 600 ккал меньше, чем общий расход энергии каждого человека.Исследование было заказано BetterYou , а генеральный директор и основатель Эндрю Томас прокомментировал результаты.«Согласно результатам этого исследования, добавление витамина D3 в дозе 3000 МЕ/сутки в сочетании с программой диеты в течение 12-недельного периода может значительно улучшить потерю веса и снизить процентное содержание жира.«Если нынешние тенденции сохранятся, к 2030 году до 58 процентов взрослого населения мира будут иметь избыточный вес или страдать ожирением.«[Поэтому] крайне важно и невероятно интересно раскрыть связь между добавками витамина D и его благотворным влиянием на расстройства, связанные с ожирением».