Побочные эффекты статинов: 3 состояния мышц, которые могут быть вызваны вашими таблетками
Хотя большинство людей хорошо переносят статины без каких-либо побочных эффектов, могут возникнуть определенные нежелательные проблемы. Мышечные боли и боли являются одними из наиболее часто встречающихся проблем при приеме таблеток. Однако иногда этот признак может прогрессировать до других состояний.
Heart UKобъясняет, что мышечная боль может привести к миопатии, миозиту или рабдомиолизу. Это не считается обычным явлением, так как это происходит только в небольшом количестве случаев. Однако Моника Вассерманн, медицинский директор Olio Lusso, «настоятельно» рекомендовала обращать внимание на предупреждающие знаки.
Миопатия
«Миопатия относится к состояниям, которые значительно влияют на здоровье наших скелетных мышц или мышц тела, связанных с костями».
Heart UK уточняет, что это заболевание мышц описывает стадию, когда мышца «больше не функционирует должным образом».
Медицинский директор поделился этими признаками миопатии, на которые следует обратить внимание:
- Сильная слабость мышц (особенно на плечах, руках, ногах и бедрах)
- Интенсивные мышечные спазмы
- Чувство общей слабости и истощения в любое время
- Спазмы мышц
Миозит
Эксперт продолжил: «Побочные эффекты статинов могут привести к воспалению мышц, вызывая слабость, боль и вялость в мышцах, состояние, называемое миозитом».
Симптомы этого побочного эффекта статинов могут проявляться как:
- Слабые мышцы
- Боль в мышцах, которая, кажется, не проходит
- Отек ног
- Проблемы с разгибанием рук, ходьбой по лестнице, вставанием после сидения, усталость после ходьбы
«Прием статинов может вызвать рабдомиолиз, состояние мышц, которое приводит к повреждению мышечных клеток».
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Моника Вассерманн
Здоровье
Врач, медицинский директор Olio Lusso.
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