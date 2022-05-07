Побочные эффекты статинов: 3 состояния мышц, которые могут быть вызваны вашими таблетками

0 Фото: pexels.com
Побочные эффекты статинов: 3 состояния мышц, которые могут быть вызваны вашими таблетками

Хотя большинство людей хорошо переносят статины без каких-либо побочных эффектов, могут возникнуть определенные нежелательные проблемы. Мышечные боли и боли являются одними из наиболее часто встречающихся проблем при приеме таблеток. Однако иногда этот признак может прогрессировать до других состояний.

Heart UKобъясняет, что мышечная боль может привести к миопатии, миозиту или рабдомиолизу. Это не считается обычным явлением, так как это происходит только в небольшом количестве случаев. Однако Моника Вассерманн, медицинский директор Olio Lusso, «настоятельно» рекомендовала обращать внимание на предупреждающие знаки.

Миопатия


«Миопатия относится к состояниям, которые значительно влияют на здоровье наших скелетных мышц или мышц тела, связанных с костями».

Heart UK уточняет, что это заболевание мышц описывает стадию, когда мышца «больше не функционирует должным образом».

Медицинский директор поделился этими признаками миопатии, на которые следует обратить внимание:
  • Сильная слабость мышц (особенно на плечах, руках, ногах и бедрах)
  • Интенсивные мышечные спазмы
  • Чувство общей слабости и истощения в любое время
  • Спазмы мышц

Миозит


Эксперт продолжил: «Побочные эффекты статинов могут привести к воспалению мышц, вызывая слабость, боль и вялость в мышцах, состояние, называемое миозитом».

Симптомы этого побочного эффекта статинов могут проявляться как:
  • Слабые мышцы
  • Боль в мышцах, которая, кажется, не проходит
  • Отек ног
  • Проблемы с разгибанием рук, ходьбой по лестнице, вставанием после сидения, усталость после ходьбы
По данным Heart UK, последний нежелательный мышечный эффект, известный как рабдомиолиз, является самым редким.
«Прием статинов может вызвать рабдомиолиз, состояние мышц, которое приводит к повреждению мышечных клеток».

Ранее Медикфорум писал о симптомах диабета.
Моника Вассерманн
Моника Вассерманн
Здоровье
Врач, медицинский директор Olio Lusso.
Теги : побочные эффекты статинов, боль в мышцах, советы врачей