Побочные эффекты статинов: 3 состояния мышц, которые могут быть вызваны вашими таблетками

Миопатия

«Миопатия относится к состояниям, которые значительно влияют на здоровье наших скелетных мышц или мышц тела, связанных с костями».

Сильная слабость мышц (особенно на плечах, руках, ногах и бедрах)

Интенсивные мышечные спазмы

Чувство общей слабости и истощения в любое время

Спазмы мышц

Миозит

Слабые мышцы

Боль в мышцах, которая, кажется, не проходит

Отек ног

Проблемы с разгибанием рук, ходьбой по лестнице, вставанием после сидения, усталость после ходьбы

«Прием статинов может вызвать рабдомиолиз, состояние мышц, которое приводит к повреждению мышечных клеток».