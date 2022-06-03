Побочные эффекты статинов: астения - ключевая проблема

«Статины могут иногда вызывать воспаление (отек) и повреждение мышц. Поговорите со своим врачом, если у вас есть мышечная боль, болезненность или слабость, которые не могут быть объяснены, например, боль, которая не вызвана физической работой», - говорит кардиолог Олег Варфоломеев специально для Медикфорум.

Мышечная слабость (миопатия)

Потеря чувствительности или покалывание в нервных окончаниях рук и ног (периферическая невропатия)

Проблемы с сухожилиями (сухожилия представляют собой жесткие тяжи ткани, соединяющие мышцы с костями)

"Необычные побочные эффекты включают проблемы с кожей, такие как прыщи или зудящая красная сыпь".

«Однако статины являются одними из самых безопасных и наиболее изученных лекарств, доступных сегодня», — добавляет врач.