Побочные эффекты статинов: астения - ключевая проблема

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Побочные эффекты статинов: астения - ключевая проблема

Ключевой побочный эффект статинов - астения, которая относится к крайней слабости и нехватке энергии. 

Другие распространенные побочные эффекты: запор, диарея, головокружение, метеоризм, желудочно-кишечный дискомфорт, головная боль и нарушения сна.

«Статины могут иногда вызывать воспаление (отек) и повреждение мышц. Поговорите со своим врачом, если у вас есть мышечная боль, болезненность или слабость, которые не могут быть объяснены, например, боль, которая не вызвана физической работой», -  говорит кардиолог Олег Варфоломеев специально для Медикфорум.

Также Варфоломеев перечислил более редкие побочные эффекты:
  • Мышечная слабость (миопатия)
  • Потеря чувствительности или покалывание в нервных окончаниях рук и ног (периферическая невропатия)
  • Проблемы с сухожилиями (сухожилия представляют собой жесткие тяжи ткани, соединяющие мышцы с костями)
"Необычные побочные эффекты включают проблемы с кожей, такие как прыщи или зудящая красная сыпь".

Исследование показало, что в очень редких случаях статины могут увеличить риск развития диабета 2 типа.

«Однако статины являются одними из самых безопасных и наиболее изученных лекарств, доступных сегодня», — добавляет врач.

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