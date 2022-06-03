Побочные эффекты статинов: астения - ключевая проблема
Ключевой побочный эффект статинов - астения, которая относится к крайней слабости и нехватке энергии.
Другие распространенные побочные эффекты: запор, диарея, головокружение, метеоризм, желудочно-кишечный дискомфорт, головная боль и нарушения сна.
«Статины могут иногда вызывать воспаление (отек) и повреждение мышц. Поговорите со своим врачом, если у вас есть мышечная боль, болезненность или слабость, которые не могут быть объяснены, например, боль, которая не вызвана физической работой», - говорит кардиолог Олег Варфоломеев специально для Медикфорум.
Также Варфоломеев перечислил более редкие побочные эффекты:
- Мышечная слабость (миопатия)
- Потеря чувствительности или покалывание в нервных окончаниях рук и ног (периферическая невропатия)
- Проблемы с сухожилиями (сухожилия представляют собой жесткие тяжи ткани, соединяющие мышцы с костями)
"Необычные побочные эффекты включают проблемы с кожей, такие как прыщи или зудящая красная сыпь".
Исследование показало, что в очень редких случаях статины могут увеличить риск развития диабета 2 типа.
«Однако статины являются одними из самых безопасных и наиболее изученных лекарств, доступных сегодня», — добавляет врач.
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