Сердечный приступ: прививка от гриппа вдвое снижает риск смерти среди выживших
Сердечно-сосудистые заболевания считаются одним из главных убийц с точки зрения потерянных лет жизни. В среднем каждые три минуты кто-то умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за распространенности и серьезности сердечных заболеваний были потрачены тысячи часов на исследования того, как можно снизить риски различных форм сердечных заболеваний. Сейчас эксперты говорят, что один из способов — это прививка от гриппа.
Исследователи из Института сердечно-сосудистых и медицинских наук Глазго обнаружили, что у пациентов, получивших прививку от гриппа в течение 72 часов после первого сердечного приступа, вдвое снижается риск смерти от второго сердечного приступа.
Профессор Навид Саттар из Института объяснил:
«Грипп создает нагрузку на ваши артерии и делает вашу кровь более густой, поэтому, если у вас есть болезнь сердца, это может привести к тому, что вы перешагнете порог сердечного приступа. И риск того, что это произойдет снова, наиболее высок в первые шесть-двенадцать месяцев. Эти данные свидетельствуют о том, что лучше не ждать зимы и сразу же сделать прививку от гриппа».
Вывод, к которому пришел Институт Глазго, был сделан после того, как два крупных исследования пришли к одному и тому же выводу. Врачи приветствовали советы по поводу введения прививки от гриппа.
Причины сердечных приступов включают ишемическую болезнь сердца, злоупотребление лекарствами и недостаток кислорода в крови.
Наиболее распространенной причиной является ишемическая болезнь сердца; состояние, в свою очередь, вызвано:
- Курением
- Диетой с высоким содержанием жиров
- Диабетом
- Высоким уровнем холестерина
- Высоким давлением
- Избыточным весом или ожирением
- Отсутствием физической активности
Ранее Медикфорум писал о признаках диабета.
Навид Саттар
Здоровье
Врач, профессор из Института сердечно-сосудистых и медицинских наук Глазго.
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