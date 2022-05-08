Сердечный приступ: прививка от гриппа вдвое снижает риск смерти среди выживших

«Грипп создает нагрузку на ваши артерии и делает вашу кровь более густой, поэтому, если у вас есть болезнь сердца, это может привести к тому, что вы перешагнете порог сердечного приступа. И риск того, что это произойдет снова, наиболее высок в первые шесть-двенадцать месяцев. Эти данные свидетельствуют о том, что лучше не ждать зимы и сразу же сделать прививку от гриппа».

Курением

Диетой с высоким содержанием жиров

Диабетом

Высоким уровнем холестерина

Высоким давлением

Избыточным весом или ожирением

Отсутствием физической активности