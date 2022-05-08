Врач Малышева: чувство боли за грудиной может означать угрозу для жизни

«Пока не доказано, что боль за грудиной не связана с сердцем, существует угроза для жизни пациента», - подчёркивает врач.

«Электрокардиография для выявления инфаркта миокарда и (или) аритмии (обязательно!); анализ крови на тропонин. Тропонин – это белок, который появляется в крови при распаде сердечной мышцы».