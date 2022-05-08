Врач Малышева: чувство боли за грудиной может означать угрозу для жизни
Доктор медицинский наук Елена Малышева поделилась информацией о том, что чувство боли за грудиной может означать угрожающее жизни состояние, связанное с сердечной патологией, вплоть до инфаркта.
Доктор Малышева напомнила россиянам, что столкновение с болью за грудиной (особенно, резкой, внезапной и сильной, а также давящей) – это всегда настораживающий и потенциально опасный сигнал. В частности, такая боль может указывать на сердечный приступ.
«Пока не доказано, что боль за грудиной не связана с сердцем, существует угроза для жизни пациента», - подчёркивает врач.
Елена Малышева заметила, что неожиданно возникшее чувство боли за грудиной является весомой причиной для вызова скорой помощи. Помимо обращения за медпомощью, следует открыть замок входной двери. В некоторых случаях пациенты с инфарктом теряют сознание – если это произойдет за закрытой дверью, прибывшие по вызову врачи не смогут получить доступа к пострадавшему человеку и помочь ему.
По словам Малышевой, медработники скорой помощи выполняют два теста, способные подтвердить, что человека настиг сердечный приступ.
«Электрокардиография для выявления инфаркта миокарда и (или) аритмии (обязательно!); анализ крови на тропонин. Тропонин – это белок, который появляется в крови при распаде сердечной мышцы».
В случае повышенных показателей этих анализов возникает необходимость в госпитализации. Когда анализы нормальные, но пациент жалуется на чувство боли за грудиной, ему следует обратиться к терапевту. Причины патологи могут быть неврологическими и другими.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи советуют избегать некоторых продуктов на завтрак в возрасте после 40 лет.
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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