Врач Евдокимов рассказал, какие заболевания могут скрываться за судорогами
Возникновение судорог может сигнализировать об имеющихся у человека заболеваниях, об этом сообщил в интервью остеопат Сергей Евдокимов.
Врач рассказал, что за судорогами часто скрывается проблема гиповитаминоза –
«распространенной причиной появления судорог является нехватка в организме витаминов и микроэлементов – магния, кальция или калия».
Нередко следствием дефицита важных веществ становятся неприятные ночные судороги в ногах.
Евдокимов уточнил: если человек неожиданно стал испытывать судороги, ему следует обратиться к врачу, чтобы тот смог установить истинную причину нарушения.
«Врач порекомендует сдать общий анализ крови, биохимию крови, еще дополнительные специализированные исследования», - пояснил эксперт.
Евдокимов уточнил в комментарии URA.RU, какие заболевания могут скрываться за периодически возникающими судорогами
- Сахарный диабет.
- Болезни центральной нервной системы: рассеянный склероз, облитерирующие заболевания сосудов ног.
- Варикозная болезнь вен.
- Плоскостопие.
Сергей Евдокимов
Здоровье
врач-остеопат
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