Врач Евдокимов рассказал, какие заболевания могут скрываться за судорогами

«распространенной причиной появления судорог является нехватка в организме витаминов и микроэлементов – магния, кальция или калия».

«Врач порекомендует сдать общий анализ крови, биохимию крови, еще дополнительные специализированные исследования», - пояснил эксперт.

Сахарный диабет.

Болезни центральной нервной системы: рассеянный склероз, облитерирующие заболевания сосудов ног.

Варикозная болезнь вен.

Плоскостопие.