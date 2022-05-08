Врач Евдокимов рассказал, какие заболевания могут скрываться за судорогами

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держаться за ногу

Возникновение судорог может сигнализировать об имеющихся у человека заболеваниях, об этом сообщил в интервью остеопат Сергей Евдокимов.

Врач рассказал, что за судорогами часто скрывается проблема гиповитаминоза –

«распространенной причиной появления судорог является нехватка в организме витаминов и микроэлементов – магния, кальция или калия».

Нередко следствием дефицита важных веществ становятся неприятные ночные судороги в ногах.
Евдокимов уточнил: если человек неожиданно стал испытывать судороги, ему следует обратиться к врачу, чтобы тот смог установить истинную причину нарушения.

«Врач порекомендует сдать общий анализ крови, биохимию крови, еще дополнительные специализированные исследования», - пояснил эксперт.

Евдокимов уточнил в комментарии URA.RU, какие заболевания могут скрываться за периодически возникающими судорогами
  • Сахарный диабет.
  • Болезни центральной нервной системы: рассеянный склероз, облитерирующие заболевания сосудов ног.
  • Варикозная болезнь вен.
  • Плоскостопие.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи призывают серьезно относиться к возникновению боли за грудиной.
Сергей Евдокимов
Сергей Евдокимов
Здоровье
врач-остеопат
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