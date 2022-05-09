Онкология: 5 вещей, которые могут увеличить риск рака кожи

Наличие светлой кожи и истории легкого обгорания на солнце.

Чрезмерное пребывание на солнце — жизнь или работа на солнце, особенно в жарких странах.

Злокачественная меланома в семейном анамнезе.

Наличие большого количества родинок.

Проблемы с иммунной системой или прием иммунодепрессантов.

«Чем выше SPF, тем сильнее защита от палящих лучей UVB. Однако защита от УФ-А так же важна, поскольку УФ-лучи оказывают более долгосрочное повреждающее воздействие на кожу, такое как преждевременное старение и рак кожи».