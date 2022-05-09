Онкология: 5 вещей, которые могут увеличить риск рака кожи
С повышением температуры все больше людей будут проводить свободное время на улице под палящим солнцем. Однако слишком долгое сидение на солнце может иметь свои риски, наиболее заметным из которых является риск развития рака кожи. Доктор Адам Фридманн из Stratum Clinics выделяет пять ключевых факторов, определяющих риск развития самой опасной формы рака кожи — меланомы.
Факторы доктора Фридманна включают:
- Наличие светлой кожи и истории легкого обгорания на солнце.
- Чрезмерное пребывание на солнце — жизнь или работа на солнце, особенно в жарких странах.
- Злокачественная меланома в семейном анамнезе.
- Наличие большого количества родинок.
- Проблемы с иммунной системой или прием иммунодепрессантов.
Наряду с этими факторами доктор Фридманн говорит, что важно «распознавать типы кожи у вас и членов вашей семьи. Кожа различается по своей способности загорать. Чем темнее кожа человека от природы, тем больше он защищен от рака кожи».
Помимо определения факторов риска рака кожи, Фридман также предлагает людям лучшие способы снижения риска.Одним из самых действенных является нанесение солнцезащитного крема с высоким SPF (солнцезащитным фактором) для защиты от солнечных УФ-лучей. Фридманн говорит:
«Чем выше SPF, тем сильнее защита от палящих лучей UVB. Однако защита от УФ-А так же важна, поскольку УФ-лучи оказывают более долгосрочное повреждающее воздействие на кожу, такое как преждевременное старение и рак кожи».
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Адам Фридманн
Здоровье
Врач-дерматолог в Stratum Clinics.
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