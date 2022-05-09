3 изменения в питании помогут вам прожить дольше

Вальтер Лонго

Здоровье

Итало-американский биогеронтолог и клеточный биолог, известный своими исследованиями роли генов натощак и ответа на питательные вещества в клеточной защите, старении и болезнях, а также предположением, что продолжительность жизни регулируется сходными генами и механизмами у многих эукариот.