3 изменения в питании помогут вам прожить дольше
На протяжении поколений люди пытались найти способ жить дольше. Были опробованы различные методы и теории, и некоторые из них оказались более успешными, чем другие. Недавнее исследование предполагает, что ключом может быть комбинация изменения того, что человек ест, и отказа от еды вообще. По данным Университета Висконсина, эти диетические изменения могут стать ключом к долголетию.
Профессор Вальтер Лонго из Университета Висконсина говорит, что диета с высоким содержанием растительных углеводов, употребление меньшего количества белка и голодание — это три способа, которыми человек может продлить свою жизнь. Лонго называет свою технику «диетой долголетия» с акцентом не на похудение, а на «замедление старения».
Диета долголетия рекомендует людям получать 30 процентов своих ежедневных калорий из полезных жиров, таких как орехи, оливковое масло и рыба.
Диета является частью растущей тенденции к замене обработанных пищевых продуктов на цельные продукты и растения на фоне исследований, предполагающих, что переход на растительную диету может добавить 10 лет к жизни человека.
Профессор Вальтер Лонго из Университета Висконсина говорит, что диета с высоким содержанием растительных углеводов, употребление меньшего количества белка и голодание — это три способа, которыми человек может продлить свою жизнь.
Лонго называет свою технику «диетой долголетия» с акцентом не на похудение, а на «замедление старения». Диета долголетия рекомендует людям получать 30 процентов своих ежедневных калорий из полезных жиров, таких как орехи, оливковое масло и рыба.
Кроме того, диета является частью растущей тенденции к замене обработанных пищевых продуктов на цельные продукты и растения на фоне исследований, предполагающих, что переход на растительную диету может добавить 10 лет к жизни человека.
Ранее Медикфорум писал о симптомах инсульта.
Вальтер Лонго
Здоровье
Итало-американский биогеронтолог и клеточный биолог, известный своими исследованиями роли генов натощак и ответа на питательные вещества в клеточной защите, старении и болезнях, а также предположением, что продолжительность жизни регулируется сходными генами и механизмами у многих эукариот.
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