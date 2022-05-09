Жировая болезнь печени: врачи рассказывают о «серьезных» симптомах, возникающих в туалете

«В целом существует два типа жировой болезни печени: связанная с алкоголем жировая болезнь печени и неалкогольная жировая болезнь печени», — сказали доктор Амит Дхар и доктор Ноулан Селвапатт, консультанты-гепатологи в больнице Веллингтона и Имперском колледже.

«Многие люди не испытывают никаких симптомов ожирения печени. Даже на самых поздних стадиях заболевания у многих пациентов нет симптомов».

«Если НАЖБП достигает наиболее критической стадии, цирроза печени могут возникнуть более серьезные и очевидные симптомы», — заявили эксперты.