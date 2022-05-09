Жировая болезнь печени: врачи рассказывают о «серьезных» симптомах, возникающих в туалете
Хотя жировая болезнь печени обычно не имеет предупредительных признаков до более поздних стадий, врач делится «серьезными» симптомами, которые могут появиться при посещении туалета. Вот на что следует обратить внимание и что делать, если вы заметили эти признаки.
«В целом существует два типа жировой болезни печени: связанная с алкоголем жировая болезнь печени и неалкогольная жировая болезнь печени», — сказали доктор Амит Дхар и доктор Ноулан Селвапатт, консультанты-гепатологи в больнице Веллингтона и Имперском колледже.
Эксперты поделились контрольными признаками более позднего состояния, которое подробно описывает накопление жира в вашей печени.
Они сказали:
«Многие люди не испытывают никаких симптомов ожирения печени. Даже на самых поздних стадиях заболевания у многих пациентов нет симптомов».
Однако, как только неалкогольная жировая болезнь печени прогрессирует, могут появиться симптомы. Поскольку это состояние развивается в четыре основные стадии, более поздние стадии, такие как цирроз печени, могут проявляться симптомами.
«Если НАЖБП достигает наиболее критической стадии, цирроза печени могут возникнуть более серьезные и очевидные симптомы», — заявили эксперты.
Эти «тяжелые» симптомы могут также проявляться, когда вы ходите в туалет.
Врачи объяснили, что симптомы туалета, на которые следует обратить внимание, включают мочу темного цвета и черный или смолистый стул. Более темная моча указывает на более серьезный основной симптом, указывающий на цирроз печени — желтуху. Этот признак вызван накоплением в организме желтоватого вещества, называемого билирубином.
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Амит Дхар
Здоровье
Врач и исследователь из Imperial College London.
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