Жировая болезнь печени: необычный признак тяжелого повреждения печени, связанный с синяками
Неалкогольная жировая болезнь тяжело поддается диагностике. Однако, как только состояние прогрессирует, оно может вызвать предупреждающие признаки, в том числе легкое появление синяков.
«Хотя в здоровой печени должно быть очень мало жира или совсем его не должно быть, в Великобритании примерно от 20 до 30 процентов людей имеют признаки ожирения печени», — сказали доктор Амит Дхар и доктор Ноулан Селвапатт, консультанты-гепатологи в больнице Веллингтона и Имперском колледже здравоохранения. «Ранняя стадия НАЖБП обычно не опасна, но если оставить ее прогрессировать, она может вызвать рубцевание, повреждение и рак печени».
Как только вы обнаружите жировую болезнь печени, существует множество мер, которые могут снизить риск развития дальнейших осложнений. Однако иногда симптомы не проявляются до тех пор, пока ваша печень не достигнет более поздних стадий этого состояния, таких как цирроз печени.
«Многие люди не испытывают никаких симптомов ожирения печени. Даже на самых поздних стадиях заболевания у многих пациентов симптомы отсутствуют».
Если симптомы действительно возникают, они могут включать синяки, которые легко образуются. Когда ваша печень страдает, она производит меньше белков, необходимых для свертывания крови. Это может привести к появлению синяков и кровотечений. Таким образом, черные и синие пятна на коже могут сигнализировать о состоянии печени.
Этот специфический симптом связан с циррозом печени, который описывает «наиболее тяжелую стадию» неалкогольной жировой болезни печени.
На этом этапе ваша печень сжимается, становится рубцовой и шероховатой.
Повреждение может быть необратимым и перерасти в печеночную недостаточность или рак печени.
Эксперты поделились, что другие симптомы цирроза включают:
- Пожелтение кожи и белков глаз
- Путаница (печеночная энцефалопатия)
- Рвота кровью (из-за варикоза – варикозного расширения вен в желудке)
- Зудящая кожа
- Моча темного цвета
- Черный или смолистый стул
- Отек живота, ног, стоп и лодыжек
Амит Дхар
Здоровье
Врач-гепатолог в больнице Веллингтона и Имперском колледже здравоохранения.
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