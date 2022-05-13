Жировая болезнь печени: необычный признак тяжелого повреждения печени, связанный с синяками

«Хотя в здоровой печени должно быть очень мало жира или совсем его не должно быть, в Великобритании примерно от 20 до 30 процентов людей имеют признаки ожирения печени», — сказали доктор Амит Дхар и доктор Ноулан Селвапатт, консультанты-гепатологи в больнице Веллингтона и Имперском колледже здравоохранения. «Ранняя стадия НАЖБП обычно не опасна, но если оставить ее прогрессировать, она может вызвать рубцевание, повреждение и рак печени».

«Многие люди не испытывают никаких симптомов ожирения печени. Даже на самых поздних стадиях заболевания у многих пациентов симптомы отсутствуют».





Пожелтение кожи и белков глаз

Путаница (печеночная энцефалопатия)

Рвота кровью (из-за варикоза – варикозного расширения вен в желудке)

Зудящая кожа

Моча темного цвета

Черный или смолистый стул

Отек живота, ног, стоп и лодыжек