Коронавирус увеличивает риск «угрожающих зрению» тромбов в глазах — симптомы
Измеряя исходы случаев коронавируса, исследователи могут лучше определить заболевание, которое возникает. В недавних усилиях группа исследователей решила измерить влияние COVID-19 на здоровье глазных сосудов. Их данные подчеркивают растущую распространенность «глазного инсульта», который стал на 35 процентов более распространенным в эпоху Covid, по сравнению с уровнями заражения до Covid.
Новое исследование предупредило, что пациенты, заразившиеся коронавирусом, могут подвергаться повышенному риску образования редких тромбов в глазах, угрожающих зрению, в течение нескольких месяцев после заражения.
Явление, также известное как «глазной инсульт», может быть результатом закупорки кровеносных сосудов в других частях тела.
Исследование отошло от понимания того, что коронавирусные инфекции оказывают неблагоприятное воздействие на вены и артерии, при этом закупорка сосудов наблюдается в различных частях тела.
Поэтому исследователи чувствовали себя обязанными определить, каким образом вирус может увеличить риск образования тромбов в венах и артериях сетчатки. Исследователи насчитали 65 случаев окклюзии вен сетчатки у пациентов с коронавирусом в течение шести месяцев.
Medscape резюмировала результаты исследования заявлением:
«Хотя это число невелико, оно отражает статистически значимое увеличение на 54% по сравнению с уровнями заражения до COVID».
Данные показывают, что тромбы в артериях сетчатки после COVID-19 встречались на 35 процентов чаще, чем до него — разница, по мнению ученых, не является статистически значимой.
Более того, сгустки чаще всего появлялись у пациентов с другими состояниями, которые повышают риск проблем с кровеносными сосудами, такими как диабет, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина.
Ранее Медикфорум писал о признаках инсульта.
Medscape
Здоровье
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