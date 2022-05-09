Что делать, если боишься идти к стоматологу?

«Для начала нужно понять, чего именно вы боитесь. Возможно, причина фобии — защита личного пространства. Вы даже самым близким не хотите показывать рот, а тут посторонний человек залезает прямиком в ваши зубы, изучает, как там и что. В этом случае работаем с головой: зубы сами себя не вылечат», — говорит специалист.

Такой психологический страх присутствует у многих. И немало пациентов поплатились за этот страх здоровьем своих зубов.Пациенты старшего возраста чаще боятся идти к стоматологу по другой причине. В их памяти еще живы воспоминания о не очень гуманных советских методах лечения: бормашина, новокаин и лидокаин. Ведь обезболивающие свойства этих препаратов были гораздо ниже, чем у современных. Память сохранила эти неприятные болезненные воспоминания.Но сегодня все изменилось, отмечает доктор.⠀И подходы, и техника, и препараты. Благодаря тончайшему диаметру иглы, вы даже не почувствуете введение обезболивающего средства. Кроме того, возможно предварительное нанесение анестетика в виде геля.А если вам все равно страшно, уже есть возможность лечить зубы под легким общим наркозом. Если точнее, то это называется седация (медикаментозный поверхностный сон).В случае сильного страха подготовьтесь заранее: подберите клинику, найдите доктора, которому доверяете, сходите на предварительную консультацию, во время которой озвучите все свои вопросы и опасения.