Висцеральный жир: 3 напитка «наиболее вероятно» способствуют накоплению жира на животе
Висцеральный жир широко распространен из-за растущей распространенности вредных пищевых привычек, но есть свидетельства того, что наши привычки питья могут в равной степени влиять на распределение жира. Согласно новому исследованию, некоторые алкогольные напитки могут нести больший риск увеличения висцерального жира, чем другие.
Висцеральный жир, который включает в себя хранение липидов в средней части тела, несет в себе несколько рисков для здоровья. Он не только покрывает внутренние органы, но и выделяет токсичные химические вещества в кровоток, которые вызывают вялотекущее воспаление. Согласно недавнему исследованию, три алкогольных напитка связаны с более высоким риском заболевания.
Существует большое количество биологических факторов и факторов окружающей среды, которые, как известно, способствуют избыточному весу, но общеизвестным виновником является алкоголь.
Согласно недавнему исследованию, пиво и спиртные напитки чаще всего приводят к увеличению веса в области живота. Употребление вина, с другой стороны, не было связано с этим заболеванием, а вместо этого, согласно полученным данным, защищало от него.Исследование проводилось с использованием набора данных о росте, весе и образцах крови.
Они были собраны из крупномасштабной лонгитюдной базы данных, в которой сообщалось о демографических факторах, алкоголе и образе жизни взрослых в возрасте от 40 до 79 лет в Великобритании.
Команда определила пиво и спиртные напитки как худших виновников, но предыдущие исследования показали, что сладкие алкогольные напитки являются третьим виновником.
Это связано с тем, что продукты с высоким содержанием простых сахаров, как правило, также содержат больше калорий, которые автоматически откладываются в виде лишнего жира в организме.
Таким образом, сладкие напитки быстро приводят к увеличению веса, который часто заканчивается в области живота.
Майкл Дженсен, эксперт по эндокринологии и исследователь ожирения из клиники Майо, не участвовавший в исследовании, объяснил:
«В целом потребление алкоголя связано с увеличением талии, потому что, когда вы пьете алкоголь, печень сжигает алкоголь вместо жира».
Ранее Медикфорум писал о признаках инсульта.
Майкл Дженсен
Здоровье
Эксперт по эндокринологии и исследователь ожирения из клиники Майо.
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