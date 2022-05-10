Висцеральный жир: 3 напитка «наиболее вероятно» способствуют накоплению жира на животе

«В целом потребление алкоголя связано с увеличением талии, потому что, когда вы пьете алкоголь, печень сжигает алкоголь вместо жира».

Висцеральный жир, который включает в себя хранение липидов в средней части тела, несет в себе несколько рисков для здоровья. Он не только покрывает внутренние органы, но и выделяет токсичные химические вещества в кровоток, которые вызывают вялотекущее воспаление. Согласно недавнему исследованию, три алкогольных напитка связаны с более высоким риском заболевания.Существует большое количество биологических факторов и факторов окружающей среды, которые, как известно, способствуют избыточному весу, но общеизвестным виновником является алкоголь.Согласно недавнему исследованию,Употребление вина, с другой стороны, не было связано с этим заболеванием, а вместо этого, согласно полученным данным, защищало от него.Исследование проводилось с использованием набора данных о росте, весе и образцах крови.Они были собраны из крупномасштабной лонгитюдной базы данных, в которой сообщалось о демографических факторах, алкоголе и образе жизни взрослых в возрасте от 40 до 79 лет в Великобритании.Команда определила пиво и спиртные напитки как худших виновников, но предыдущие исследования показали, что сладкие алкогольные напитки являются третьим виновником.Это связано с тем, что продукты с высоким содержанием простых сахаров, как правило, также содержат больше калорий, которые автоматически откладываются в виде лишнего жира в организме.Таким образом,Майкл Дженсен, эксперт по эндокринологии и исследователь ожирения из клиники Майо, не участвовавший в исследовании, объяснил:Ранее Медикфорум писал о признаках инсульта.