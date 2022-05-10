Болезнь Паркинсона: «внезапные движения во время сна могут быть признаком»
Ранние признаки болезни Паркинсона может показаться трудно обнаружить, и они могут проявляться в вашем режиме сна. Вам следует обратиться к врачу общей практики, если вы обеспокоены тем, что у вас могут быть симптомы болезни Паркинсона.
Фонд Паркинсона утверждает, что «внезапные движения во время сна» могут быть признаком болезни Паркинсона.
В нем отмечается:
«Для всех нормально иметь ночь, когда они «ворочаются» вместо того, чтобы спать. Точно так же быстрые подергивания тела при засыпании или в более легком сне являются обычными и часто нормальными».
Parkinson's UK отмечает:
«Проблемы со сном и ночное время являются обычным явлением при болезни Паркинсона. Они могут повлиять на вас на любой стадии заболевания и вызвать у вас чувство усталости и сонливости».
Клиника Майо утверждает, что болезнь Паркинсона и сон связаны сложным образом, который даже ученые до конца не понимают.
«Иногда болезнь Паркинсона напрямую вызывает проблемы со сном. Согласно одному исследованию, симптомы, связанные со сном, могут быть одним из самых ранних признаков болезни Паркинсона. Многие люди с болезнью Паркинсона испытывают проблемы со сном. По оценкам исследователей, до двух из трех человек с болезнью Паркинсона имеют проблемы со сном».
Моторные симптомы болезни Паркинсона включают:
- Жесткие мышцы
- Тремор
- Проблемы с балансом или координацией
- Необычно медленные движения
Parkinson's UK
Здоровье
Благотворительная организация, занимающаяся исследованиями и поддержкой в Великобритании.
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