Болезнь Паркинсона: «внезапные движения во время сна могут быть признаком»

«Для всех нормально иметь ночь, когда они «ворочаются» вместо того, чтобы спать. Точно так же быстрые подергивания тела при засыпании или в более легком сне являются обычными и часто нормальными».

«Проблемы со сном и ночное время являются обычным явлением при болезни Паркинсона. Они могут повлиять на вас на любой стадии заболевания и вызвать у вас чувство усталости и сонливости».

«Иногда болезнь Паркинсона напрямую вызывает проблемы со сном. Согласно одному исследованию, симптомы, связанные со сном, могут быть одним из самых ранних признаков болезни Паркинсона. Многие люди с болезнью Паркинсона испытывают проблемы со сном. По оценкам исследователей, до двух из трех человек с болезнью Паркинсона имеют проблемы со сном».

Жесткие мышцы

Тремор

Проблемы с балансом или координацией

Необычно медленные движения