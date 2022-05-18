Болезнь Паркинсона: ранний признак в вашем почерке - объяснение микрографии
Болезнь Паркинсона — это состояние, при котором части мозга постепенно повреждаются в течение многих лет. Вам следует обратиться к врачу общей практики, если вы обеспокоены тем, что у вас могут быть симптомы болезни Паркинсона. Считается, что примерно один из 500 человек страдает болезнью Паркинсона, при этом мужчины немного чаще заболевают болезнью Паркинсона, чем женщины.
Parkinson’s UK говорит:
«Вы можете заметить, что то, как вы пишете слова на странице, изменилось, например, размер букв стал меньше, а слова теснятся друг к другу. Изменение почерка может быть признаком болезни Паркинсона, называемой микрографией».
Тем не менее, благотворительная организация говорит, что это нормально, что иногда письмо может меняться по мере того, как вы становитесь старше, если у вас негнущиеся руки или пальцы или плохое зрение.
«Почерк может измениться с возрастом, особенно если у вас негнущиеся руки или пальцы, из-за артрита или другого заболевания или если у вас плохое зрение».
Тем не менее, мелкий, скованный почерк, называемый микрографией, характерен для болезни Паркинсона и часто является одним из ранних симптомов.
«В дополнение к тому, что слова, как правило, маленькие и скученные, размер почерка может уменьшаться по мере того, как вы продолжаете писать».
Микрография вызывается теми же процессами в головном мозге, которые приводят к другим двигательным симптомам болезни.
«Кроме того, эти симптомы — замедленность движений, тремор, ригидность — могут затруднить письмо».
Три основных симптома болезни Паркинсона:
- Непроизвольное дрожание определенных частей тела (тремор)
- Медленное движение
- Жесткие и негибкие мышцы
Parkinson's UK
Здоровье
Благотворительная организация, занимающаяся исследованиями и поддержкой людей с болезнью Паркинсона в Великобритании.
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