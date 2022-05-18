Болезнь Паркинсона: ранний признак в вашем почерке - объяснение микрографии

«Вы можете заметить, что то, как вы пишете слова на странице, изменилось, например, размер букв стал меньше, а слова теснятся друг к другу. Изменение почерка может быть признаком болезни Паркинсона, называемой микрографией».

«Почерк может измениться с возрастом, особенно если у вас негнущиеся руки или пальцы, из-за артрита или другого заболевания или если у вас плохое зрение».

«В дополнение к тому, что слова, как правило, маленькие и скученные, размер почерка может уменьшаться по мере того, как вы продолжаете писать».

«Кроме того, эти симптомы — замедленность движений, тремор, ригидность — могут затруднить письмо».

Непроизвольное дрожание определенных частей тела (тремор)

Медленное движение

Жесткие и негибкие мышцы