Статины: одновременный прием клетчатки псиллиума усиливает эффект снижения уровня холестерина

«Данные подтверждают, что волокно подорожника, принимаемое перед едой, увеличивает эффективность статинов, обеспечивая легкое диетическое вмешательство для тех, кто не переносит побочные эффекты, связанные с более высокими дозами статинов», - утверждает NHS.

Псиллиум представляет собой гелеобразующее вязкое растворимое волокно — тип волокна, которое растворяется в воде с образованием гелеобразного материала.Исследования показали снижение уровня холестерина после увеличения потребления растворимой клетчатки.Это побудило исследователей задаться вопросом, приведет ли одновременное употребление псиллиума к дальнейшему общему снижению уровня холестерина у субъектов, уже получающих статины.Был проведен систематический обзор медицинской литературы, в результате которого были выявлены три рандомизированных контролируемых клинических исследования, в которых оценивалась эффективность статинов в снижении уровня холестерина при одновременном приеме с псиллиумом в качестве пищевой добавки.Продолжительность исследований колебалась от четырех недель до 12 недель.Исследователи написали, что результаты метаанализа показали «клинически и статистически значимое преимущество снижения уровня холестерина» для комбинированного лечения псиллиумом и статинами по сравнению с одним только статинами.Они отметили, чтоРанее Медикфорум писал о признаках инсульта.