Статины: одновременный прием клетчатки псиллиума усиливает эффект снижения уровня холестерина
Статины представляют собой класс препаратов, которые обеспечивают защиту от сердечных заболеваний, снижая выработку холестерина ЛПНП в печени. Холестерин ЛПНП, также известный как «плохой» холестерин, представляет собой воскообразное вещество, которое может закупорить артерии. Все больше данных свидетельствует о том, что вы можете повысить эффективность приема статинов, добавляя волокно подорожника.
Псиллиум представляет собой гелеобразующее вязкое растворимое волокно — тип волокна, которое растворяется в воде с образованием гелеобразного материала.
Исследования показали снижение уровня холестерина после увеличения потребления растворимой клетчатки.
Это побудило исследователей задаться вопросом, приведет ли одновременное употребление псиллиума к дальнейшему общему снижению уровня холестерина у субъектов, уже получающих статины.Был проведен систематический обзор медицинской литературы, в результате которого были выявлены три рандомизированных контролируемых клинических исследования, в которых оценивалась эффективность статинов в снижении уровня холестерина при одновременном приеме с псиллиумом в качестве пищевой добавки.
Продолжительность исследований колебалась от четырех недель до 12 недель.
Исследователи написали, что результаты метаанализа показали «клинически и статистически значимое преимущество снижения уровня холестерина» для комбинированного лечения псиллиумом и статинами по сравнению с одним только статинами.
Они отметили, что добавление волокна псиллиума привело к снижению уровня ЛПНП, эквивалентному удвоению дозы статинов.
«Данные подтверждают, что волокно подорожника, принимаемое перед едой, увеличивает эффективность статинов, обеспечивая легкое диетическое вмешательство для тех, кто не переносит побочные эффекты, связанные с более высокими дозами статинов», - утверждает NHS.
Ранее Медикфорум писал о признаках инсульта.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
Оставить комментарий