Статины: побочные эффекты со стороны брюшной полости – «ваша доза может быть скорректирована»

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Статины: побочные эффекты со стороны брюшной полости – «ваша доза может быть скорректирована»

Статины — это тип лекарств, используемых для лечения высокого уровня холестерина. Как и все лекарства, они могут вызывать побочные эффекты. Статины работают, замедляя выработку холестерина, известного как холестерин ЛПНП, в печени. Холестерин ЛПНП также известен как липопротеин низкой плотности или плохой холестерин. Этот тип холестерина образует бляшки в артериях, повышая кровяное давление. 

Статины могут помочь, если другие меры образа жизни не сработали. Меры образа жизни, которые могут помочь, включают изменения в диете, повышение уровня активности, отказ от курения и снижение потребления алкоголя.

Хотя статины могут вызывать побочные эффекты, они не изнурительны, и люди обычно их переносят. Общие побочные эффекты статинов включают головные боли, головокружение, тошноту, чувство необычайной усталости или физической слабости, запор, диарею, расстройство желудка, выделение газов, мышечную боль, проблемы со сном и низкий уровень тромбоцитов.

Статины также могут вызывать необычные побочные эффекты, такие как рвота, проблемы с памятью, выпадение волос, покалывание, гепатит, панкреатит, акне и сексуальные проблемы. Каждый человек, которому прописаны статины, может реагировать на лекарство по-разному; в некоторых случаях «ваша доза может быть скорректирована», говорят в NHS.

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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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