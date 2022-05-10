Жировая болезнь печени: употребление алкоголя приводит к раку печени
Употребление более 14 единиц в неделю, что эквивалентно менее чем двум бутылкам вина, может вызвать образование рубцовой ткани в печени. Алкоголь - это яд. Алкогольная жировая болезнь печени развивается поэтапно, от накопления жира в органе до постоянной рубцовой ткани. Наличие алкогольной жировой болезни печени также повышает риск развития рака печени.
Согласно статистике, опубликованной Drinkaware — независимой благотворительной организацией по снижению вреда, связанного с алкоголем, — каждый год у трех из 100 человек с поврежденной печенью развивается рак.
Признаки поражения печени:
- Боль в животе
- Потеря аппетита
- Диарея
- Усталость
- Тошнота
- Рвота
«Употребление алкоголя вызывает рак печени».
Один из четырнадцати случаев рака печени может быть связан с употреблением алкоголя.Предупреждающие признаки рака печени:
- Непреднамеренная потеря веса
- Отсутствие аппетита
- Чувство сытости после небольшого приема пищи
- Тошнота и рвота в течение более чем нескольких дней
- Боль в животе или опухоль в течение более чем нескольких дней
- Шишка в правой части живота
- Зуд
- Желтуха (пожелтение кожи и белков глаз)
- Необъяснимая и постоянная усталость
«Даже если окажется, что это не рак, эти симптомы всегда стоит проверить».
Как свести к минимуму риск рака печени
Помимо воздержания от употребления алкоголя, есть и другие способы снизить риск развития рака печени.
Такие меры включают снижение веса, если у вас избыточный вес, отказ от курения и ношение защитной одежды, если вы работаете на работе, где вы подвергаетесь воздействию вредных химических веществ.
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Drinkaware
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