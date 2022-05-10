Жировая болезнь печени: употребление алкоголя приводит к раку печени

Боль в животе

Потеря аппетита

Диарея

Усталость

Тошнота

Рвота

«Употребление алкоголя вызывает рак печени».

Непреднамеренная потеря веса

Отсутствие аппетита

Чувство сытости после небольшого приема пищи

Тошнота и рвота в течение более чем нескольких дней

Боль в животе или опухоль в течение более чем нескольких дней

Шишка в правой части живота

Зуд

Желтуха (пожелтение кожи и белков глаз)

Необъяснимая и постоянная усталость

«Даже если окажется, что это не рак, эти симптомы всегда стоит проверить».

Как свести к минимуму риск рака печени