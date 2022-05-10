Жировая болезнь печени: употребление алкоголя приводит к раку печени

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Жировая болезнь печени: употребление алкоголя приводит к раку печени

Употребление более 14 единиц в неделю, что эквивалентно менее чем двум бутылкам вина, может вызвать образование рубцовой ткани в печени. Алкоголь - это яд. Алкогольная жировая болезнь печени развивается поэтапно, от накопления жира в органе до постоянной рубцовой ткани. Наличие алкогольной жировой болезни печени также повышает риск развития рака печени.

Согласно статистике, опубликованной Drinkaware — независимой благотворительной организацией по снижению вреда, связанного с алкоголем, — каждый год у трех из 100 человек с поврежденной печенью развивается рак.

Признаки поражения печени:
  • Боль в животе 
  • Потеря аппетита
  • Диарея
  • Усталость
  • Тошнота
  • Рвота
«Употребление алкоголя вызывает рак печени». 

Один из четырнадцати случаев рака печени может быть связан с употреблением алкоголя.
Предупреждающие признаки рака печени:
  • Непреднамеренная потеря веса
  • Отсутствие аппетита
  • Чувство сытости после небольшого приема пищи
  • Тошнота и рвота в течение более чем нескольких дней
  • Боль в животе или опухоль в течение более чем нескольких дней
  • Шишка в правой части живота
  • Зуд
  • Желтуха (пожелтение кожи и белков глаз)
  • Необъяснимая и постоянная усталость
Ранняя диагностика связана с повышенными шансами на выживание, поэтому, если вы обнаружите у себя какой-либо из этих симптомов, запишитесь на прием к врачу.
«Даже если окажется, что это не рак, эти симптомы всегда стоит проверить».

Как свести к минимуму риск рака печени


Помимо воздержания от употребления алкоголя, есть и другие способы снизить риск развития рака печени.

Такие меры включают снижение веса, если у вас избыточный вес, отказ от курения и ношение защитной одежды, если вы работаете на работе, где вы подвергаетесь воздействию вредных химических веществ.

Ранее Медикфорум писал о признаках инсульта.

Drinkaware

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