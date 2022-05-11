Устойчивость к антибиотикам можно снизить с помощью клетчатки

«Результаты исследования показывают, что изменение диеты может стать новым оружием в борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам», — рассказывает молекулярный биолог Даниэль Лемей из Западного исследовательского центра питания человека ARS.

Согласно исследованию, опубликованному учеными Службы сельскохозяйственных исследований США и их коллегами из mBio, у здоровых взрослых людей, которые придерживаются разнообразной диеты с содержанием не менее 8-10 граммов растворимой клетчатки в день, в кишечнике меньше микробов, устойчивых к антибиотикам.Антибиотикорезистентность считается одной из глобальных проблем здравоохранения, которая будет ухудшаться в ближайшие годы. Чаще всего устойчивость связывают с генетическими особенностями кишечного микробиома. В данных генах кодируются стратегии выживания бактерий при контакте с антибиотиками.В этом исследовании ученые искали конкретные ассоциации уровней генов устойчивости к антибиотикам в микробах кишечника человека при диетах с высоким уровнем клетчатки и животного белка. Исследователи обнаружили, что регулярное употребление пищи с более высоким уровнем клетчатки и более низким уровнем белка, особенно из говядины и свинины, значительно коррелирует с более низким уровнем генов устойчивости к противомикробным препаратам среди кишечного микробиома.У людей с самым низким уровнем устойчивости также было больше анаэробных микробов, которые представляют собой бактерии, не размножающиеся в присутствии кислорода, что является признаком здорового кишечника с низким уровнем воспаления. Бактериальные виды семейства Clostridiaceae обнаруживались чаще всего. Но количество животного белка в рационе не было главным предиктором низкого уровня устойчивости. Куда сильнее было влияние количества растворимой клетчатки в рационе.Ранее ученые сообщили, чем вегетарианство опасно для детей