Офтальмолог: размытое зрение может сигналить о раке

«Внезапное размытие зрения, которое не исчезает при моргании или попадании воды в глаза, должно наблюдаться у врача», - рассказывает Говард Р. Краусс, доктор медицинских наук, нейроофтальмолог-хирург и клинический профессор офтальмологии и нейрохирургии.

«Если размытость проходит при моргании, скорее всего, причина — сухость глаза. В этом случае достаточно использования безрецептурных увлажняющих глазных капель», - отмечает Краусс.