Офтальмолог: размытое зрение может сигналить о раке
Глаза многие называют зеркалом души, но они могут быть и зеркалом физического здоровья. Изменения глаз могут сигнализировать о боли, гипертонии, непосредственно проблемах со зрением. А в некоторых случаях могут предупреждать о раке; есть один специфический симптом, на который нужно обращать внимание.
«Внезапное размытие зрения, которое не исчезает при моргании или попадании воды в глаза, должно наблюдаться у врача», - рассказывает Говард Р. Краусс, доктор медицинских наук, нейроофтальмолог-хирург и клинический профессор офтальмологии и нейрохирургии.
Могут быть и другие внезапные изменения, такие как боль или дискомфорт. Но нечеткое зрение может указывать на меланому глаза. Такие данные приводят специалисты клиники Мэйо. Даже небольшие меланомы могут вызвать некоторую потерю зрения, если они возникают в критических частях глаза.
Существует множество причин внезапного помутнения зрения, однако не все они требуют беспокойства. Так чаще всего причиной размытого зрения является сухость глаз, она часто проявляется после работы за компьютером. По данным Американской оптометрической ассоциации (AMA), сухость в глазах может ощущаться как «раздражение, ощущение песка, царапанье или жжение». Сухость глаза может вызывать слезотечение, жжение и склонность к выделению слизи, что также размывает картинку.
«Если размытость проходит при моргании, скорее всего, причина — сухость глаза. В этом случае достаточно использования безрецептурных увлажняющих глазных капель», - отмечает Краусс.
Чтобы проверить зрение, Краусс предлагает прикрыть один глаз, чтобы оценить, возникает ли размытость в обоих глазах, только в одном глазе или, когда оба глаза открыты. Краусс также рекомендует следить за тем, возникает ли размытие при любом удалении от предметов и включает ли оно дополнительные изменения, например, яркости, появление мушек и т.д.
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Говард Р. Краусс
Здоровье
Доктор медицинских наук, нейроофтальмолог-хирург и клинический профессор офтальмологии и нейрохирургии
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