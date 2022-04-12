Найден способ лечения преждевременной эякуляции
Учёные полагают, что обнаружили эффективный способ борьбы с проблемой преждевременной эякуляцией, который позволит мужчинам продержаться в постели в 7 раз дольше обычного. Однако он включает воздействие на пенис электрическим током на протяжении получаса.
Электрошок полового члена может решить проблему преждевременной эякуляции, как утверждают врачи из Ливана. Так, один мужчина из Бейрута, который обратился за данной терапией, впоследствии сообщил, что теперь наступление оргазма у него происходит в 7 раз позже, чем обычно. И это приносит огромное удовольствие и ему самому, и его партнёрше. Мужчина прошёл через процедуру, которая подразумевает нанесение электродов на кожу полового члена для получасового электрошока трижды в неделю.
Пролечившие этого мужчину, чьё имя по понятным причинам не называется, медики сообщили, что до процедуры эякуляция у него наступала, в среднем, через 40 секунд после стимуляции полового органа. Однако через 6 месяцев после завершения лечения продолжительность полового акта увеличилась до 5 минут. Медики из Бейрута призывают своих коллег организовать научные исследования, которые бы показали эффективность подобного метода снижения чувствительности пениса и прибора, с помощью которого все и осуществляется.
Сейчас его практикуют урологи из Ливанского университета. Сообщается, что их пациенту 28 лет, и ему не помогали справиться с проблемой преждевременной эякуляции никакие лекарства. Он поддерживал отношения со своей девушкой в течение года, они занимались сексом не менее двух раз в неделю, и оргазм наступал всего через 40 секунд почти во всех случаях. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Ливанский университет
Медицина
является единственным государственным учреждением, в котором можно получить высшее образование в Ливане.
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