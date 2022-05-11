Эндокринолог Балашова рассказала о «скрытых» симптомах сахарного диабета

«Симптомы сахарного диабета не всегда очевидны и однозначны», - заявила Балашова.

«Появляется слабость, вялость, плохая работоспособность», - рассказала Балашова о «скрытых» симптомах диабета.

Сниженная чувствительность конечностей.

Частое мочеиспускание.

Повышенная жажда.

Обострение «спящих» хронических инфекций.