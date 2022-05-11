Эндокринолог Балашова рассказала о «скрытых» симптомах сахарного диабета
Поясняя, как может проявляться диабет, эндокринолог Наталья Балашова посоветовала не упускать из виду плохую чувствительность конечностей.
В своем интервью врач-эндокринолог рассказала, что заболевание сахарным диабетом нередко имеет «скрытые» симптомы – на них часто не обращают внимания как на сигнал опасной болезни, считают чем-то несерьезным, преходящим.
«Симптомы сахарного диабета не всегда очевидны и однозначны», - заявила Балашова.
Врач заметила, что у диабетиков клетки организма лишаются возможности адекватно использовать глюкозу для выработки энергии – происходит нарушение энергетического обмена. Следствием этого становится появление симптомов, которые нередко принимаются за проявление других проблем.
«Появляется слабость, вялость, плохая работоспособность», - рассказала Балашова о «скрытых» симптомах диабета.
Врач-эндокринолог добавила, что в случае диабета обычно не бывает такого, чтобы какой-то признак выражался ярко и был очевидно патологичным. Симптомы заболевания легко принять за что-то более тривиальное.
Медик назвала следующие «скрытые» признаки.
- Сниженная чувствительность конечностей.
- Частое мочеиспускание.
- Повышенная жажда.
- Обострение «спящих» хронических инфекций.
Наталья Балашова
Здоровье
врач-эндокринолог, научный сотрудник клинического института имени М. Владимирского (МОНИКИ)
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