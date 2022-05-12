Текстура вашего языка может указывать на диабет

«Это может быть симптомом высокого уровня сахара в крови у людей с диабетом или другой проблемой со здоровьем. Это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как заболевания десен и инфекции полости рта», — заявляет орган здравоохранения.

«Это затрудняет прием пищи и глотание, вызывает неприятный запах изо рта и может раздражать ткани рта, делая их более уязвимыми для инфекции».