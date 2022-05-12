Текстура вашего языка может указывать на диабет
Диета может влиять на здоровье полости рта с помощью множества механизмов. Дефицит, например, является известным фактором нескольких заболеваний, которые проявляются в виде проблем с полостью рта. Но иногда избыток сахара в крови может иметь аналогичные последствия. Ксеростомия, которая может изменить текстуру языка, может быть одним из физических признаков, указывающих на высокий уровень сахара в крови.
По данным клиники Кливленда, сухость во рту, известная в медицине как ксеростомия, вызвана недостатком слюны.
«Это может быть симптомом высокого уровня сахара в крови у людей с диабетом или другой проблемой со здоровьем. Это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как заболевания десен и инфекции полости рта», — заявляет орган здравоохранения.
Это осложнение обычно наблюдается у пациентов с диабетом 1 или 2 типа, склонных к обезвоживанию.
Обезвоживание вызывается высоким уровнем сахара в крови, который заставляет почки перегружаться, чтобы избыточная глюкоза могла поглощаться и фильтроваться. Поскольку почки изо всех сил пытаются справиться с избытком сахара в крови, он выводится с мочой, которая выводит жидкости из других тканей из организма.
Эта чрезмерная потребность в мочеиспускании в конечном итоге приводит к обезвоживанию организма, что создает множество проблем.
Статистика показывает, что число диабетиков, которые сообщают о симптомах сухости во рту, колеблется от 40 до 80 процентов.
«Это затрудняет прием пищи и глотание, вызывает неприятный запах изо рта и может раздражать ткани рта, делая их более уязвимыми для инфекции».
Сухой язык с бороздами и трещинами является хорошо известным симптомом заболевания и поэтому требует посещения врача.
Язык как имеющий шероховатую текстуру, что может сопровождаться сухими потрескавшимися губами.
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Cleveland Clinic
Здоровье
Крупный частный медицинский центр, который находится в американском городе Кливленд.
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