Почерк указывает на «один из первых признаков болезни Альцгеймера» — что определить?

"Согласно исследованию то, как кто-то пишет, может указывать на наличие болезни Альцгеймера. Изменение почерка — один из первых признаков болезни Альцгеймера. Почерк становится шатким из-за потери мышечного контроля, спутанности сознания и забывчивости. Симптомы постепенно ухудшаются. Почерк становится неразборчивым, а фонологические орфографические ошибки становятся неизбежными", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Однако для того, чтобы эти методы лечения были даны, сначала необходимо диагностировать заболевание, а для этого сначала должны быть признаки состояния.Один из них может проявляться в том, как кто-то подписывает свое имя, пишет дату или даже делает пометку на стикере. Хотя большая часть мира перешла на цифровые технологии, мы по-прежнему часто пишем от руки — навыку, которому научились в детстве.Причина орфографических ошибок не в потере мышечного контроля, а во всех областях неврологического контроля. Болезнь Альцгеймера влияет не только на то, как человек двигается, но и на то, как он думает, чувствует и ведет себя. И от этого так тяжело приходится окружающим.Хотя болезнь Альцгеймера и все формы деменции приводят к смерти пациента, некоторые считают, что больные деменцией страдают не от одной, а от двух смертей. Вторая смерть — это смерть больного, когда он умирает физически, но он также страдает от неврологической смерти, когда ни он, ни его близкие не могут узнать в другом человека, которого когда-то любили.Ранее МедикФорум писал о ключевых признаках высокого холестрина.

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