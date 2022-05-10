В каких случаях может быть полезным плавленый сыр: объясняет врач Денисова
Врач и эксперт в вопросах диетологии Наталья Денисова заявила, что такой продукт как плавленый сыр обладает рядом полезных для здоровья свойств, но его потребление требует умеренности.
Врач Денисова объяснила в своем комментарии изданию «АиФ», в каких случаях может ли быть полезным плавленый сыр. По словам медика, позитивный эффект продукта могут испытать на себе люди с заболеваниями суставов, скелета.
«Существуют заболевания опорно-двигательного аппарата, при которых такой продукт рекомендуется. Он полезен также в период восстановления после переломов и операций на костях и суставах, во время активного роста скелета», - рассказала Денисова.
Медик перечислила полезные вещества, содержащиеся в составе плавленых сыров, и делающие их полезным питательным продуктом.
- Много белка: 100 граммов продукта дают телу от 10 до 20 граммов белка.
- Разнообразие минералов: присутствуют натрий, фосфор, кальций, магний.
- Другие микроэлементы: в меньшем количестве, но плавленые сыры содержат железо, медь, цинк.
- Витамины: продукт обеспечивает витаминами группы В, витаминами А и D.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты, считающиеся нездоровыми, на самом деле полезны для организма.
Наталья Денисова
ЗОЖ
врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук
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