Изжога может быть одним из признаков ишемической болезни сердца
Свойственные изжоге ощущения могут иногда указывать на ИБС, ишемическую болезнь сердца, – об этом сообщил в интервью зарубежный кардиолог, профессор Джагдиш Хубчандани.
Развитие ишемической болезни сердца тесно связано с накоплением в кровеносных артериях «плохого» холестерина и развитием атеросклероза. Во многих случаях возникающая у человека ИБС становится предшественницей инфаркта.
Профессор Джагдиш Хубчандани (Университет в Нью-Мексико) рассказал журналу «Eat This, Not That!», по каким признакам можно узнать о существующей ишемии сердца.
Ключевым указателем на проблему ученый назвал боли в грудине.
«Они могут проявиться не только в качестве неприятных физических ощущений, но и как дискомфорт или чувство стеснения, тяжести. Состояние может особенно сильно ухудшаться во время стресса или напряжения», - проинформировал кардиолог.
Также специалист посоветовал обращать внимание на
«дискомфорт или странные ощущения в верхней половине тела».
По его словам, человек может ощущать болезненность в челюсти, шее, спине, плече.
Вдобавок на больное сердце указывают трудности с дыханием и пищеварением.
«Если одышка и затрудненное дыхание являются одним из основных симптомов болезней сердца, то к наименее явным относятся изжога и расстройство желудка», - поделился эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы признаки больной печени.
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