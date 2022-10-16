Изжога может быть одним из признаков ишемической болезни сердца

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боль в груди

Свойственные изжоге ощущения могут иногда указывать на ИБС, ишемическую болезнь сердца, – об этом сообщил в интервью зарубежный кардиолог, профессор Джагдиш Хубчандани.

Развитие ишемической болезни сердца тесно связано с накоплением в кровеносных артериях «плохого» холестерина и развитием атеросклероза. Во многих случаях возникающая у человека ИБС становится предшественницей инфаркта.

Профессор Джагдиш Хубчандани (Университет в Нью-Мексико) рассказал журналу «Eat This, Not That!», по каким признакам можно узнать о существующей ишемии сердца.

Ключевым указателем на проблему ученый назвал боли в грудине.

«Они могут проявиться не только в качестве неприятных физических ощущений, но и как дискомфорт или чувство стеснения, тяжести. Состояние может особенно сильно ухудшаться во время стресса или напряжения», - проинформировал кардиолог.

Также специалист посоветовал обращать внимание на

«дискомфорт или странные ощущения в верхней половине тела». 

По его словам, человек может ощущать болезненность в челюсти, шее, спине, плече.

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Вдобавок на больное сердце указывают трудности с дыханием и пищеварением.

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«Если одышка и затрудненное дыхание являются одним из основных симптомов болезней сердца, то к наименее явным относятся изжога и расстройство желудка», - поделился эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы признаки больной печени.

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