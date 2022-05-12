Ожирение во время беременности влияет на сердце потомства

«Наше исследование указывает на механизм, связывающий материнское ожирение с кардиометаболическими заболеваниями в следующем поколении. Это важно, потому что ожирение уже превратилось в эпидемию и затрагивает почти одну треть женщин детородного возраста», - рассказывает ведущий автор исследования, доктор, преподаватель физиологии плода и пренатальной терапии Оуэн Вон из Университета Колорадо.

Новое исследование с использованием животной модели показало, что ожирение матери ухудшает здоровье и функцию сердца плода. Исследование, опубликованное в The Journal of Physiology, демонстрирует, что ожирение матери вызывает молекулярные изменения в сердце плода и изменяет экспрессию генов, связанных с метаболизмом питательных веществ, что значительно увеличивает риск сердечных заболеваний у потомства в более позднем возрасте.Это первое исследование, показывающее, что сердце «программируется» питательными веществами, которые оно получает в период внутриутробного развития. Изменения в экспрессии генов влияют на то, как сердце обычно усваивает углеводы и жиры. Они смещают предпочтения сердца в отношении питательных веществ в сторону жиров и сахара. В результате сердца потомства тучных самок мышей были крупнее, больше весили, имели более толстые стенки и имели признаки воспаления. Это снижает эффективность сокращения сердца и перекачивания крови по всему телу.Исследователи из Университета Колорадо, США, использовали модель мыши, которая воспроизводит материнскую физиологию человека по транспортировке питательных веществ через плаценту у женщин с ожирением. 31 самка мыши получала диету с высоким содержанием жира вместе со сладким напитком, что эквивалентно потреблению гамбургера, чипсов и газировки (1 500 ккал). Самки мышей питались этой диетой до тех пор, пока у них не развилось ожирение, классифицирующееся как прибавка в весе около 25 % от исходного показателя. 50 самок получали контрольную диету.187 детенышей мышей изучались внутриутробно, а также после рождения в возрасте 3, 6, 9 и 24 месяцев с использованием методов визуализации, включая эхокардиографию и позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ). Исследователи проанализировали гены, белки и митохондрии потомства.Изменения сердечного метаболизма потомства сильно зависели от пола. Экспрессия 841 гена была изменена в сердце плода женского пола и 764 генов в плоде мужского пола. Обычно менее 10 % генов были изменены у обоих полов. Интересно, что прогрессирование нарушений сердечной функции также различалось по полу. Так у самцов нарушения обнаруживались с самого начала, а у самок сердечная функция становилась хуже с возрастом.Ранее ученые объяснили, чем вегетарианство опасно для детей